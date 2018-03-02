6个规范，做好学生资助规范管理

2017年是“全国学生资助规范管理年”。规范管理年活动总体情况如何？取得了哪些成效？下一步如何做？随小编一起看↓↓↓

3月1日上午，教育部召开第六场教育新春系列新闻发布会，介绍2017学生资助工作有关情况。

2017年是“全国学生资助规范管理年”。规范管理年活动总体情况如何？取得了哪些成效？下一步如何做？随小编一起看↓↓↓

规范管理年活动总体情况

■ 活动目的

严格规范各地各部门各校学生资助管理制度与政策执行，清理解决政策缩水变形、执行走样等问题，提高资助管理人员责任意识、规范意识、服务意识与业务能力，全面提升学生资助规范化管理水平。

■ 主要内容

这次活动的内容主要包括六个方面，即“六个规范”。

1.规范管理制度。加强对各地各校制定的国家学生资助政策实施细则（实施办法）等制度的审核，纠正与国家资助政策规定不一致的内容。

2.规范监管责任。建立中央、省、市、县四级管理责任体系，做到守土有责、守土尽责；明确学校校长、分管领导、学校资助管理机构部门负责人的责任，建立责任追究制度；完善监管机制，定期组织开展监督检查。

3.规范资助程序。加强资助政策和资助工作流程的宣传，加强受助资格审查，加强家庭经济困难学生认定工作，合理确定公示方式与内容，明确奖助学金发放时限、标准与方式。

4.规范资金管理。严格落实各级政府资助资金分担责任，优化资金拨付流程，规范结转结余资金处理机制。

5.规范信息管理。明确资助信息系统应用与管理责任，加强资助信息安全管理，坚决防止资助信息泄露现象发生。

6.规范机构队伍建设。推进学生资助机构和队伍建设，提高对学生资助工作的政治站位，选优配强资助干部；加强学生资助管理人员业务培训。

■ 工作安排

这次活动分四个阶段组织实施。

第一阶段：组织各地各中央高校开展自查自纠。

第二阶段：选取部分省份和中央高校开展重点检查。

第三阶段：做好总结反馈。

第四阶段：开展“回头看”。