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南方网> 教育>国内教育新闻

暖心！2017年全国资助学生近9600万人次

2018-03-02 10:28 来源：南方网
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3月1日上午，教育部召开第六场教育新春系列新闻发布会，介绍2017年全国学生资助工作有关情况。教育部财务司副司长刘景、全国学生资助管理中心副主任马建斌、陕西省教育厅总会计师刘宝平、东北师范大学党委副书记王延出席发布会。

会上，发布了《2017年中国学生资助发展报告》。报告指出，2017年学生资助资金总额突破1800亿元，全国资助学生近9600万人次。

资助工作具体进展如何？亮点有哪些？下一步有什么计划？随小编一起来看↓↓↓

第一个增长，受助学生规模近9600万人次，增幅5.09%。2017年，全国各教育阶段累计资助学生（含学前幼儿）9590.41万人次，比上年增加464.27万人次，增幅5.09%。

第二个增长，资助资金总额突破1800亿元，增幅11.45%。2017年，全国资助资金总额1882.14亿元，比上年增加193.38亿元，增幅11.45%。

第三个增长，财政投入资助资金超过1200亿元，增幅9.15%。2017年，各级财政共投入资助资金1210.62亿元，比上年增加101.44亿元，增幅9.15%，高出同期GDP增速（6.9%）两个多百分点。财政资金占当年资助资金总额的比例为64.32%，是学生资助资金的主要来源，充分体现了学生资助的政府主导作用。

第四个增长，学校和社会投入超过670亿元，增幅15.87%。2017年，国家助学贷款、学校投入、社会投入（包括企事业单位、社会团体和个人捐助等）共计671.52亿元，比上年增加91.95亿元，增幅15.87%，占当年资助资金总额的35.68%，是我国学生资助的重要组成部分。

编辑： 唐巧燕
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