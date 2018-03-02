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开学第一课，最值得讲给学生的6个故事！

2018-03-02 10:12 来源：中国教育报
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一个年过完，孩子们又长大了一岁。每一个孩子的成长都来自于从小到大一点一滴的经历。老师，你看到孩子们的成长了吗？这个春节假期，我们身边发生了很多故事，温暖的、感人的、励志的……让我们把这些事作为一个假期的总结、新学期的开始，把它们所透露出的精神这样讲给孩子听吧！

01

学无止境

告诉孩子：人生中的幸福，就是不断前进

在天津大学卫津路校区，一场普通的毕业典礼格外受关注。

81岁的“奶奶同学”薛敏修完成了所有专升本课程的学习，在这一天拿到了天津大学现代远程教育的本科毕业证书， 而为了这一刻她已经奋斗了整整四年。

时间回到2014年春，天津大学网络教育学院院本部报名处，进来一位头花斑白的老奶奶。根据工作人员的经验，奶奶应该是来替忙碌的孙辈来报名的。可当工作人员刚张嘴“奶奶，您……”就被薛敏修制止了：“请叫我薛敏修同学，我是来报名学习的。”尽管那时她已经77岁了。

薛敏修同学每天都是凌晨5点起床，先打开电脑学习一会，然后再洗漱、吃早点。

不仅学习努力，她对老师还非常恭敬。去学习中心跟老师问问题，她都坚持站着。

对于“学霸奶奶”来说，“人生中唯一的幸福，就是不断前进。”

老师寄语

与其给孩子施加压力让他们不断地读书、做题，不如在现在培养他们的学习意识。

薛敏修同学之所以受人敬佩，是因为她终身学习的意识和心态。对薛奶奶来说，生命中最重要的就是真实地去生活，不屈服于同龄人的压力，不囿于成见，不让别人的观点淹没自己的初衷。

人生其实是一场马拉松。孩子们，你们要记得，不要一开始跑得飞快，但中途就开始体力不支，最终成为一个半途而废者。一定得明确自己学习的目的，要稳中求进，时刻保持自己对知识的渴求。

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编辑： 唐巧燕
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