69.0%受访者称人们规则意识增强 好的规则什么样？

规则意识，是指发自内心的、以规则为自己行为准绳的意识。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2001名受访者开展的一项调查显示，69.0%的受访者感觉人们的规则意识比过去增强了。62.4%的受访者建议人们从生活细节入手，从小培养孩子的规则意识，61.0%的受访者建议学校给予正确引导。

规则意识，是指发自内心的、以规则为自己行为准绳的意识。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2001名受访者开展的一项调查显示，69.0%的受访者感觉人们的规则意识比过去增强了。62.4%的受访者建议人们从生活细节入手，从小培养孩子的规则意识，61.0%的受访者建议学校给予正确引导。

受访者中，00后占1.4%，90后占25.4%，80后占48.9%，70后占17.9%，60后占4.6%，50后占1.7%。

65.9%受访者经常见到不遵守交通规则的现象

天津某高校大四学生吴帆对记者说，很多学生上课玩手机，“这本身是一件违反规则的事。但因为这样做的人多了，所以大家觉得没什么大不了”。

范宸在北京某旅行社做导游，每次带团到景区，她都会给大家留出自由活动的时间，商定一个时间统一集合。“过去能在规定时间内回到集合地点的游客不到一半。而有一个人不到，整个团的人都必须在原地等待。”范宸觉得近两年游客的规则意识明显增强了，“现在不用我特别强调，大家基本都能按时集合。”

调查中，69.0%的受访者认为相比过去人们的规则意识增强了。不过，依然有65.9%的受访者直言在生活中经常见到不遵守交通规则的现象，其他现象还有：践踏草坪(54.1%)、插队(48.9%)、迟到早退(48.7%)、乱扔垃圾(45.7%)、随地吐痰(44.6%)、上课玩手机(39.1%)、不守信用(35.6%)、考试作弊(34.9%)和玩游戏使用“外挂”(17.5%)等。

关于部分人规则意识淡薄的原因，62.7%的受访者认为是父母不能以身作则，缺少对孩子规则意识的培养，52.9%的受访者认为是宣传力度不够，52.9%的受访者直言学校教育过于看重成绩，忽视规则教育，46.9%的受访者认为是因监督不到位，46.6%的受访者认为是“利己主义”盛行，常有人为个人利益而打破规则。

“规则的表现形式包括法律和政策，但在生活中，它也表现为伦理规范和日常规范。在现代社会，需要我们以理性和知识来理解、参与社会的运行。公民的规则意识，是指对整个社会运行逻辑的尊重。”北京师范大学社会学院常务副院长朱红文指出，违反规则的现象屡有发生，背后反映的问题是公民道德素养与社会技术发展的脱节。

违反规则会带来许多危害。调查中，66.9%的受访者认为不遵守规则会给他人带来不便，66.0%的受访者认为会造成安全隐患，57.6%的受访者觉得会形成负面效应，46.7%的受访者觉得会破坏公平，30.4%的受访者认为违反规则者会自食恶果。

“不遵守规则会提高合作成本。”在北京做公关工作的陈晶曾参与组织某大型活动的视觉设计比稿。有甲方公司在拿到多份比稿方案后，综合每份方案中的优点“组合”出最终方案，却并未支付乙方设计者相应费用。陈晶认为，比稿阶段虽然没有确立合作关系，但保护别人的创意是基本规则。上述甲方公司的做法不仅违反规则，还涉嫌违法。