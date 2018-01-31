多部门联合加大海外引才力度 形成“磁铁”效应

数据显示，截至2016年底，我国留学回国人员总数达265.11万人，出国留学完成学业后选择回国发展的留学人员比例由2012年的72.38%增长到2016年的82.23%，形成了新中国成立以来最大规模留学人才“归国潮”，我国对海外人才吸引力显示出强大的“磁铁”效应。

数据显示，截至2016年底，我国留学回国人员总数达265.11万人，出国留学完成学业后选择回国发展的留学人员比例由2012年的72.38%增长到2016年的82.23%，形成了新中国成立以来最大规模留学人才“归国潮”，我国对海外人才吸引力显示出强大的“磁铁”效应。

同时，随着大量“海归”人才回国创新创业，新的问题也随之产生，优惠政策享受难、落户就学办理难、开户融资难、知识产权应用难、政策限制放开难等突出问题成为摆在留学归国人员面前的烦恼和障碍。为此，人社部牵头的18个部委通力合作，多措并举破除留学归国人员创新创业壁垒。

健全服务体系，优化留学人员回国就业的“软环境”

某种程度上说，留学人员是否选择回国创业就业，所面临的生活问题并不亚于工作选择上的分量。因此，优异的“软环境”对于吸引留学人员十分重要。

落户问题是许多留学回国人员的一件“心头事”，户口申请难和国内绿卡申请难等问题，让不少留学人员在回国与否上做着“选择题”，在国内不同的城市之间做着“选择题”。

为此，公安部会同发改委等部门报请国务院印发《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》，放开留学回国人员落户限制，取得明显成效。以北京为例，近年来每年吸收留学回国人员落户超过6000人。

与此同时，我国从2004年开始实施外国人永久居留制度，2015年将7类3647家科研机构纳入申请在华永久居留外国人工作单位范围，并在上海科创中心、北京中关村等地通过取消就业单位类别和职务级别限制、放宽居住时限要求等降低永久居留门槛；同时，对于外籍华人则实行更加宽松的政策和申请手续。

与落户同等重要的，则是留学回国人员子女入学难问题。教育部在“北上广”等留学回国人员集聚地区进行的专项调研显示，主要存在非当地户籍留学人员子女入学存在“证明难办”问题，办理流程复杂繁琐。为此，教育部将进一步指导各地加快建立以居住证为主要依据的随迁子女入学政策，减少留学人员子女入学需要提交的证明，简化办事流程。

政策限制开放难也成为留学人员回国创业的“绊脚石”，比如外籍人员在持有A股方面依然受限。虽然《证券法》《外国人在中国永久居留享有相关待遇的办法》《上市公司股权激励管理办法》等法规政策都对外籍人员持有A股进行相关规定，“但是，能够满足以上成为股权激励对象条件的外籍人才并不多，因此这一政策依然限制了不少海归人才持有A股，尤其是那些回国创业的外籍留学回国人才。”证券行业一位分析师告诉记者。

另外，外籍人员在申请企业出口资质方面也存在一些限制。“有关部门将继续放宽外籍人员持股、出口资质等方面的限制，进一步研究外籍留学回国创业人员持有A股的方式和途径。”人社部有关负责人说，“要推进简政放权，放宽市场准入，解决市场准入政策与监管政策不衔接的问题，还将优化企业出口资质申请流程，提高监管和服务水平。”