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广州增城今年将完成13所学校新改扩建

2018-01-31 09:07 来源：南方日报
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　　增城区两会日前落下帷幕，基础教育、学前教育等话题备受关注。增城区教育局相关负责人接受南方日报记者采访时表示，该区将通过推进基础教育设施三年提升计划，完成13所学校新改扩建，预计到今年底，新增超2万个学位满足基础教育的需求。

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　　加强小区配套教育设施建设

　　该负责人介绍，2016年以来，增城区新开办学校8所，提供学位17900个，其中初中学位7100个，小学学位10800个，中小学学位供给大幅增加是增城区大力推进城乡学位建设、促进义务教育均衡发展的成果。

　　近年来，随着经济社会快速发展及城市化水平的不断提高，中心城区及各镇街新建住宅小区入住人口不断增加，来穗人员及其随迁子女总数不断增长，增城各镇街中心城区的义务教育阶段学校学位紧张的问题日益凸显。

　　为解决区域学位供需矛盾，为市民提供更多优质学位，2016年增城启动实施基础教育设施三年提升计划这一教育“大手笔”工程。到今年底，将新建或扩建13所中小学校，项目总投资超过21亿元。目前，基础教育设施三年提升计划正有序推进，在13所新建或扩建的学校中，石滩中学已竣工并于去年9月正式开学；增江小学、岗丰村综合性学校、新塘大王岗小学、致明学校、仙村中心小学已动工；增江街东方小学、中新镇团结小学、区实验小学、朱村街第二小学已招标；荔城街罗岗小学、蒋村小学、派潭镇第二小学正开展前期工作。13所学校建成以后，将增加超过2万个学位以满足基础教育学位的需求。

　　此外，今年，增城区还将加强小区配套教育设施建设、移交接收和办学工作，做到竣工验收一所、移交接收一所、投入办学一所，满足小区适龄儿童入学需求。到目前为止，该区已经签订移交协议的教育配套项目共35个。

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　　广外附属学校计划9月开学

　　近年来，随着众多龙头项目先后落户，越来越多高科技产业在增城区集聚，进驻增城的高层次人才越来越多，这对教育事业发展提出了更高的要求。

　　为进一步满足群众对优质教育资源及教育多样化选择的需求，去年增城相继引进了黄冈中学广州学校、广东外语外贸大学等优质教育资源，开办民办基础教育学校。黄冈中学广州增城学校于去年9月正式开学，新学期共提供包括一至七年级在内的600多个优质民办学位。广外附属学校一期工程正在建设，学校已完成了办学许可证的筹建审批工作。

　　增城区教育有关负责人表示，今年将加快推进黄冈中学新校区和广外附属学校的建设，其中广外附属学校计划于今年9月1日正式开学，两所学校将提供9210个学位，让增城学生在家门口即可享受到国内外优质教育资源。此外，广州嘉德外国语学校、华商外国语学校作为优质教育资源重点引进项目，接下来，将重点开展供地手续办理和学校建设等工作。

　　学前教育是国民教育体系的重要组成部分，办好学前教育是办好人民满意教育的重要基础。据称，为进一步优化教育资源结构和布局调整规划，着力解决中心城区学位供需矛盾，今年增城将深入实施学前教育第三期三年行动计划，科学制定学前教育布点规划，应对人口增加带来的学位需求。

　　增城区教育局有关负责人透露，“二孩”入园的高峰期将至，为了做好应对“二孩”入园，在未来三年中已规划新建、扩建和改建的幼儿园37所，建成后可提供学位13000多个，解决适龄儿童入园问题。

编辑： 唐巧燕
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