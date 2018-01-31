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为什么制定了那么多的计划，却依然过不好一个寒假？

2018-01-31 08:58 来源：南方网
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期末考试结束了，最令孩子期待的寒假随之到来。相信寒假期间，许多家长都会给孩子制定多种多样的寒假计划，但是也有家长反映“计划赶不上变化”，无论计划制定得多完美，孩子总是不能按照计划有效完成。刚开始几天还能够执行，再后来可能就因为睡懒觉、玩游戏让计划“束之高阁”了。因为假期计划引发的父母和与孩子之间的矛盾也不少。

今天小编就为各位家长来支招，希望帮助您和孩子度过一个充实快乐的寒假！

01

寒假计划为什么必不可少？

1.培养自主规划能力、责任意识与毅力

早日学会选择，未来有规划、有目标，这对孩子的一生都有帮助。根据自己的特点去适应社会，是孩子适应未来社会的一种方式，这也是最基本的技能。寒假计划就像是一面自我观照的镜子，孩子对照计划行动，会逐渐养成责任意识和毅力。

2.学会分配时间，判断事物的优先级

心理学家发现，6-12岁的孩子，只要在三天之内做同样一件事超过22小时，或者一周之内超过45小时，他对这件事的兴趣就会迅速下降。制定一个张弛有度的寒假计划，有意识地将相同的活动交错安排，让孩子学会合理分配时间，可能推迟厌倦期的到来。

一旦开始制定并执行计划，孩子就会逐渐明白，他生活中所有事物的重要性并不全都是一样的。他会自发地将消耗精力较多、需要全神贯注的任务，放在一天中最为清醒且精力充沛的时段，并且把难度不大的任务，放在容易疲倦的时段。

同时，他也会逐渐学会迅速识别任务的难易度，让某些任务处于优先级。这种筛选、识别、安排的能力，帮助孩子在未来的竞争与纷繁事物中，获得有条不紊的从容感，这也是今天让孩子制定假期计划的长远意义之所在。

3.养成良好的作息习惯和学习习惯

一放假，孩子就会懈怠，没有了学校的要求和老师的监督，他们常常因为沉迷于电视剧和网络游戏而半夜12点都不睡觉，但是到了白天就睡到“日上三竿”……

这种“无节制、无计划”的状态不但令孩子变得散漫，与开学后正常的学习状态完全脱轨，还会让孩子出现空虚、抑郁的现象。制定一份合理的寒假计划，可以有效地解决上述问题，利于培养出良好的作息习惯和学习习惯。

4.与遗忘作战

只要假期超过10天，孩子对所学知识与技能的遗忘就不可避免。这也是部分学校要进行学期初考试的原因——不是给放假归来的孩子上紧箍咒，而是测试遗忘的概率有多少，以助于老师有目的地帮助孩子修复遗忘。

当然，假期里孩子若能战胜遗忘，那么新学期他的功课就在更高的台阶上了。因此比较高明的寒假计划，为的就是与遗忘作战。

编辑： 唐巧燕
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