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快过年了 咱能为父母做点什么？

2018-01-30 09:44 来源：北京晚报
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　　眼下春节临近，许多漂泊在外的游子不由得思乡心切。而日前，一段在网上热传的视频，更勾起了无数人对父母的惦念：因为北漂女儿患重病想吃家乡菜，一对父母提着从老家带的豌豆尖、土鸡蛋、腊猪脚等农家菜，从重庆忠县洋渡镇上祠村奔波1700公里进京。事实上，父母都曾默默做过不少“傻事”，让儿女一想起来，就忍不住落泪。感动之余，是否也曾想过，回家过年时，能为父母做些什么？

　　心疼

　　“母亲艰难地扛着麻袋，里面是给我带的几十斤肉”

　　最近这些天，林枫的母亲又开始在老家忙活，准备着动身进京。因为春节要值班，加之春运返乡车票紧张，林枫工作四年多以来，一直未能回老家过年，“母亲怕我一个人孤单，总要赶在腊月十五前后就过来陪我。”

　　一如往常，67岁的母亲还是坚持要带几十斤肉上火车，“我每次在电话里都跟她说‘够吃’‘能买得到’‘别带了，太重’，可她总觉得‘没家里的好吃’‘家里便宜’‘不重’‘坐火车怎么能怕带东西’。”

　　面对母亲的执拗，林枫有些哭笑不得，“鸡是母亲自己养的，她会把鸡养得特别肥，一只能有十几斤，够好几个人吃好几顿。她要宰几只带过来，再买上十几斤牛羊肉，加起来至少得有四十来斤。我八叔四十多岁，送站时扛着这么一大包都累得直喘，真不知道母亲是怎么做到的。”

　　有一次，林枫去接站，却发现母亲手机没电关机。在出站口，林枫焦急地四处寻找，也不知过了多久，才终于从茫茫人海中发现了那个熟悉的身影。看到母亲艰难地扛着麻袋，林枫的鼻子突然一酸，“从来没有过的那种心疼。”

　　林枫接过麻袋，带母亲上了地铁。没想到，麻袋里不停有血水流出，拎起来就会蹭到衣服上。林枫的脸涨得通红，感觉周围人都在用异样的眼光直勾勾地盯着自己，“母亲也挺难为情的，低着头小声跟我说，‘没想到车上有暖气，冻的肉化了’。”

　　母亲带来的肉，把冰箱塞得满满当当，“她还念叨着要给我带香油，说家里的特别香，做饭放一点进去就很不一样。我没敢告诉她，平时跟人合租，其实很少自己做饭，这些肉我几乎要吃上小半年。”在母亲的行李里，还塞了许多零零碎碎的日用品，“她担心我工作忙，没时间买东西，哪里晓得现在都网购。”

　　今年过完春节，林枫的母亲还要去安徽看女儿，“我姐说喜欢吃家里的牛肉，她就特意带上好多。只要是我和我姐说过的话，她都记得特别清楚。”林枫劝母亲，距离去姐姐家还有二十多天，牛肉放那么久也不好吃了，可母亲还是带上了，“她老觉得，孩子们在外面一年也吃不了几回，怪可怜的。”

编辑： 唐巧燕
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