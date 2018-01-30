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广东2018年高等职业院校自主招生问答，赶紧收藏吧！

2018-01-30 09:19 来源：南方网
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　　上周五，《广东省教育厅关于做好2018年高等职业院校自主招生试点工作的通知》发布，广东2018年高等职业院校自主招生政策新鲜出炉，信息量大。今天让小编来为你解答2018年高等职业院校自主招生相关问题吧~

　　1．广东2018年高职自主招生，普通高中毕业生报考基本条件是什么？

　　符合广东省普通高等学校统一招生考试报名资格的应、往届普通高中毕业生。

　　2．广东2018年高职自主招生，中等职业学校毕业生报考基本条件是什么？

　　（1）符合广东省普通高等学校统一招生考试报名资格的应、往届中职（含中专、职中、技校，下同）毕业生。

　　（2）中职阶段取得与所报考的高职院校招生专业大类相关的职业资格技能等级证书。职业资格技能等级证书原则上为国家职业资格中级及以上技能等级证书，或省教育考试院主考的专业技能课程B级及以上证书，或省级以上人力资源和社会保障部门主考（或授权）的中级及以上技能等级证书。具体证书要求由试点高职院校在招生章程和简章中明确。

　　（3）中职阶段就读的专业应与所报考的高职院校招生专业直接相关。具体专业范围由试点高职院校在招生章程和简章中明确。

编辑： 唐巧燕
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