好消息！国(境)外学历学位认证全流程网上办

学历学位认证服务新模式、新举措在办事流程上做了哪些“减法”，在创新管理上做了哪些“加法”？“互联网+”技术对留学服务有何新帮助？这就随小编一起去发布会现场。

1月26日，我们迎来了教育部2018年的首场教育新春系列新闻发布会。新的一年，教育系统将会有哪些新举措、新作为？如何针对热点难点问题，呼应社会关切，书写好教育“奋进之笔”？

在首场发布会上，教育部留学服务中心党委副书记程家财、教育部留学服务中心副主任车伟民介绍了教育部留学服务中心国（境）外学历学位认证服务升级情况。

学历学位认证服务新模式、新举措在办事流程上做了哪些“减法”，在创新管理上做了哪些“加法”？“互联网+”技术对留学服务有何新帮助？这就随小编一起去发布会现场。