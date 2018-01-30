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老师为什么一定要出去走走？

2018-01-30 09:19 来源：南方网
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世界那么大，何不去看看？各位亲爱的老师，寒假已至，星宝祝大家假期快乐。这个假期，老师为什么一定要出去走走？不妨带上这篇文章，还有盘缠，以及一颗探索世界的小心肝，不浪费、不委屈，出发吧！

老师为什么一定要出去走走？

1

一个老师只有自己的专业生活，没有自己的更大范围的人生生活，这个教师是不完美的。有什么样的人生，才能成为什么样的教师。开阔视野，对自己和学生的成长都很重要。

——孙双金

2

趁时光还好，趁父母未老，趁孩童年少。那就带上家人，一起去旅行吧。

——colin

3

不做穷酸尖苦的教师，不做锱铢必较的教师，不做满腹苦水的教师。要做，就做个体面的教师，做个懂得爱护自己的教师，做个会享受的教师。越走，心越没有越野。

——汤成慧

4

老师3个月的假期，是拿9个月透支换来的。此时不“撒欢”，更待何时？

——网络

5

亲近自然、走在路上，是最好的教育方式之一。暂时的离开会让我们重新寻找到关于工作，关于教育，关于生活的意义。暂时的离开可以安顿好自己的灵魂，让自己重新上路，这样才能走得更远，走得更好。

——池昌斌

6

讲台只有三尺，但世界却有万千。你的眼界决定了你的魅力，你的魅力影响着你的课堂。

——邓艳萍

7

生活中有许多美好的事物，只有亲身体会后，才能感受到深刻而且有所体悟。所以当我读了万卷书之后，还应该行万里路，才能扩展个人视野，进而包容并且尊重各异其趣的文化。

——郭学萍

8

假期，你走或者不走，它都在那里。没有心灵的自由，再多的假期也不是真正的假期。

——张克运

9

教师的视野决定学生的视野，教师需要不断去旅行，在万丈红尘中去聆听自己的心跳。无穷的远方，无数的人们，都会启迪我们关于课堂的再次思考。

——谢华

10

工作那么辛苦，何不犒劳自己？抬头看阳光，低头任风吹。旅行，会比平常更爱自己。

——主维山

编辑： 唐巧燕
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