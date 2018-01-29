合理安排假期需科学指导

寒假已经到来，究竟如何安排才能对孩子的身心健康和学业成就都有所帮助？或许我们可以从学习科学的角度，给家长们提供一些建议。

寒假已经到来，究竟如何安排才能对孩子的身心健康和学业成就都有所帮助？或许我们可以从学习科学的角度，给家长们提供一些建议。

调整心理状态，释放学业压力。脑科学研究告诉我们，人的大脑功能，首先是确保生存，其次是满足情感的需要，再其次是认知学习。情绪过分高涨，无论是正面还是负面，都将对认知学习产生负面影响。大脑内部的杏仁核对情绪调节起着重要作用，调节个体对所处环境的反应，海马体则将操作记忆中的信息通过电信号转换成长时记忆中的信息，杏仁核与海马体之间相互影响，这使得我们的情绪对学习效果产生了重要的影响。过高压力、强烈情绪都会使大脑的关注点由学习转移到消除压力来源和宣泄情绪上。经历了一个学期的紧张学习和充满压力的期末考试，孩子心里可能已经累积了不少需要宣泄的情绪，寒假正是让孩子们减轻压力放松心情的好时机。这个时候如果一味给孩子增加学业压力，导致孩子负面情绪不断积累，恐怕任何学习内容都很难根深蒂固地留在孩子的脑海中。只有孩子的心理状态保持平和，学习效率才能有长足提高。

巩固已有知识，重视建构反思。不少家长认为，寒暑假很容易成为学业成绩的分水岭，于是抓紧假期时间安排孩子提前学习新学期课程，以求在下学期学习中快人一步。寒暑假的学习状态确实会对下一阶段的学习产生重要影响，但假期中学习的主要任务不是超前，而是在复习巩固中建构知识体系。要知道，影响当前学习最为重要的因素是已有知识基础。仅仅是拥有大量不相关的事实性知识显然还不能算作知识基础，构建知识基础意味着对这些知识有深入理解，意味着结构化地掌握。研究表明，与新手相比，专家总是有着极其丰富的结构化信息基础，在面对问题的时候可以更轻易地识别出有意义的信息模型，并根据信息条件迅速提取相应知识。要促进孩子在某个学科领域的深入探究能力，就要帮助孩子将所学到的知识结构化，构建出学科知识的概念框架。因此，相比于急着学习大量不相关的事实性知识，在复习巩固中建构知识体系对新知识的学习才更有助益。当孩子深入理解、系统掌握了已经学习过的知识，新学期的学习就不会是机械的。相应的知识基础轻而易举地被激活，为孩子探究新知提供助力，这种学习的成就感更能激发孩子的学习动力。

保持学习习惯，强化优质思维。孩子在假期中的学习状态会在新学期得到延续，因此假期中保持良好的学习习惯十分必要。但我们所说的良好学习习惯，不仅指学习行为方面的习惯，更重要的是学习过程中的思维习惯。即便是成年人，大脑也具有相当大的可塑性，这种可塑性通过创造新的神经联结和消除不经常使用的联结来实现，遵循的原则是“用进废退”。如果我们持续死记硬背，那么大脑中用于死记硬背的神经联结会得到强化，死记硬背的能力也就越来越强。如果我们坚持辩证地思考问题，那么大脑中用于辩证思考的神经联结会越来越强，辩证思考也就成为自己固定的思维方式。因此，要让孩子具有优秀的逻辑思维能力，具有创造性思维、批判性思维、系统性思维等优秀的思维品质，就要让孩子始终保持这样的思维习惯。在孩子的一生中，这些思维品质比知识储备影响更为深远。跟孩子一起讨论社会新闻，引导孩子辩证地思考问题，给孩子独立思考的机会，鼓励孩子运用自己的知识储备创造性地解决问题……思维品质的培养从来没有假期。

加强体育锻炼，追求健康生活。身体健康是一切学业成就的根本。体育锻炼不仅有利于身体健康，还有助于大脑保持良好的学习状态。体育活动能够缓解心理压力，大脑因此获得了良好的情绪状态，能够专注于学习，还获得了因身体活动而增加的血流量，这使得我们的大脑在学习过程中始终精力充沛和精神振奋。此外，运动还能够促进大脑的发展。人脑中的海马体具备生成新神经元的能力，这使得人脑的功能持续增强。但这种能力并不稳定，可以通过身体锻炼得到增强，也会因为长期失眠而削弱。因此，适当的体育锻炼对身体健康和学业成就都有积极作用，不论是否是假期，体育锻炼都必须坚持。

最为重要的是父母要明白，再科学合理的安排也不如和谐、充满爱的家庭氛围，毕竟，一切的学业成就都不如孩子的心理健康重要。