广东高校怎么发展？“三大组团”将获得大投入！

广东将启动高等教育“冲一流、补短板、强特色”工作计划，三大组团高校将获得新一轮大投入，重点解决全省高等教育发展不平衡不充分问题。

28日，记者在广东省十三届人大一次会议第二场发布会现场，向教育厅、科技厅、环保厅、农业厅4位厅长提问。

在这场记者会上，省教育厅厅长景李虎透露了几大重要信息，先划个重点：

一、【高校】广东将启动高等教育“冲一流、补短板、强特色”工作计划，三大组团高校将获得新一轮大投入，重点解决全省高等教育发展不平衡不充分问题。

二、【幼儿园】2019年有一波“二孩潮”小高峰，需增加30万幼儿园学位。

三、【幼儿园】公办幼儿园比例将达到30%，公办幼儿园和民办普惠性幼儿园比例将达到80%。

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三大组团高校将获新一轮大投入！

景李虎回答上学君提问时表示，广东将启动高等教育“冲一流、补短板、强特色”工作计划，重点解决全省高等教育发展不平衡不充分问题。

2015年4月，广东率先在全国启动高水平大学、高水平理工科大学建设，以“双高”对接国家“双一流”。高水平大学、高水平理工科大学经过第一轮建设，成效初显：高校综合办学实力、高层次人才数量和服务创新驱动发展能力大幅提升，高校和产业正在形成良性互动。

下一轮广东高等教育怎么发展？

景李虎透露，省委、省政府按照十九大的精神要求，将重点解决广东高等教育发展不平衡不充分问题，在原来高水平大学、高水平理工科大学建设基础上，对全省的高等教育进行统筹的规划，整体推进。

不久前，省政府常务会议审议并原则通过了《关于2018—2020年高等教育“冲一流、补短板、强特色”工作计划及资金安排的方案》，全省高校将组成“冲一流、补短板、强特色”三大组团。景李虎表示，接下来，按照省委、省政府的要求将相应增加投入，把“冲一流、补短板、强特色”的工作做好，在未来的几年推动全省高等教育再次实现大踏步发展。

那么，三大组团都有哪些高校？

“冲一流”就是原来高水平大学、高水平理工科大学建设高校，作为冲一流梯队。这些高校在原来三年建设基础上，继续加大力度、加快发展，要在全国、在世界争一流。包括了：

中山大学

华南理工大学

暨南大学

华南农业大学

南方医科大学

华南师范大学

广东工业大学

广州中医药大学

广东外语外贸大学

汕头大学

深圳大学

南方科技大学

广州大学

广州医科大学

“补短板”就是“粤东西北高校的振兴计划”。粤东西北高校的综合实力相对较弱，要把这个短板补起来。这一类高校主要包括了粤东西北地区的高校以及珠三角边缘地区的高校：

广东海洋大学

韩山师范学院

嘉应学院

广东医科大学

岭南师范学院

韶关学院

广东石油化工学院

肇庆学院

惠州学院等

“强特色”就是支持行业特色非常鲜明高校发展。这些高校要把特色做得更“特”，把特色做得更“强”，在自己所在的学科领域里占领制高点。包括：

广东财经大学

广东药科大学

仲恺农业工程学院

星海音乐学院

广州美术学院

广州体育学院

广东金融学院

广东警官学院

广东第二师范学院

广州航海学院

广东技术师范学院等