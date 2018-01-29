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小学现“神题”:船上26绵羊10山羊,船长几岁?

2018-01-29 08:53 来源：成都商报
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　　不要惊讶，这是南充顺庆区中小学2017—2018学年度（上）期末教学质量监测五年级数学试卷第六题。最近两天，这道数学考试题成为南充众多微信朋友圈的新晋“网红”，网友纷纷表示题目“让人脑洞大开”，不知如何作答。

　　南充市顺庆区教育教研室事后对这道备受关注的“考题”作出的“知识考点说明”称，题目考点意在考查学生对数学问题的质疑意识、批判意识和独立思考的能力。

　　网友很认真：

　　羊数量和船吨位有关 船吨位和船长年龄有关

　　这套考试题的原文是：下面这道题是李奶奶给小林出的一道题，请你帮小林回答奶奶：一艘船上有26只绵羊和10只山羊，船上船长几岁？

　　朋友圈传出的多张图片内容显示，学生们的回答五花八门，包括“船上船长大于18岁，因为未成年人无法开货船”、“船上船长36岁，因为船长很自恋，所以便把船上的羊的数量变为自己的年龄，而且，小林你以后要自己认真回答问题，不要问别人，好了，我编不下去了”。也有学生一本正经作答：“无法确定，绵羊与山羊的只数与船长的岁数没有关系，求不出来船长的年龄。”

　　考题随后在南充众多网友的微信朋友圈走红，被网友称为“神题”，网上同时还流传出一份网友通过“专业”分析给出的答案：通过羊的数量确定船的大小吨位，再就此分析船长的适任证书，最终根据证书的获得时间，推算出船长的年龄大约25岁到65岁之间。

编辑： 唐巧燕
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