新时代“学霸”是怎样炼成的

小莹正在英国贝尔法斯特女王大学攻读硕士学位 据媒体报道，日前，牛津大学和剑桥大学这两所英国老牌名校放榜，公布了2018年的预录取名单。据不完全统计，中国有百余名学子斩获了这两所世界顶尖大学的录取通知书。接下来，世界各地的院校

小莹正在英国贝尔法斯特女王大学攻读硕士学位

据媒体报道，日前，牛津大学和剑桥大学这两所英国老牌名校放榜，公布了2018年的预录取名单。据不完全统计，中国有百余名学子斩获了这两所世界顶尖大学的录取通知书。接下来，世界各地的院校将会陆续放榜，成功拿到录取通知书的“学霸”们也将踏上新的征程。让我们走近他们，看看新时代“学霸”是怎样炼成的。

“小目标”成就“大目标”

万事开头难，当我们开始做一件事时，适时为自己“确立一个小目标”，并想方设法去达成它，就迈出了成功的第一步。小莹为了自己的留学梦，坚持了4年之久，目前正在英国贝尔法斯特女王大学攻读硕士学位。她在读高中时就有出国留学的打算，所以本科选择读中英合办的3+1双学位课程。为了打好语言基础，小莹利用在校的3年时间苦学英语，并且提前学习了部分专业课程。在英国学习的1年时间里，她更加明确了自己的目标，那就是继续在英国读研。由于在语言、专业课方面有了坚实的基础，所以在之后的申请中并未遇到太大困难。

蕾蕾（化名）在北京工业大学读完3+1双学位课程后，成功申请到英国华威大学读研。为什么选择到英国读研，她表示早有打算：“因为本科学的是英语专业，所以想感受一下英语国家的学习环境。但我还想继续深造，英国的学校正好有比较适合的专业。”为此她提前了解了学校的背景、环境、学习内容等，也向学长咨询了申请的经验。在英国北安普顿大学学习的1年里，蕾蕾除了专业课成绩保持优秀之外，雅思成绩也有了显著的提高，她凭借在北安普顿大学获得的一等荣誉学位成功申请到了华威大学的研究生。蕾蕾认为，正是因为自己始终保持着不满足于现状的进取心，通过跨越一个个“小目标”，最终成就了“大目标”。