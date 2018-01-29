高等教育、学位供给、教师队伍...记者会上厅长这样答！

广东高等教育如何“冲一流、补短板、强特色”？“二孩时代”来临如何保障幼儿园中小学学位供给？教师队伍建设有哪些新举措？这些备受大家关注的教育热点话题，景李虎厅长都作出了解答。

1月28日上午，广东省十三届人大一次会议举行了第二场记者会，广东省教育厅厅长景李虎、广东省科技厅厅长王瑞军、广东省环保厅厅长鲁修禄、广东省农业厅厅长郑伟仪出席。广东高等教育如何“冲一流、补短板、强特色”？“二孩时代”来临如何保障幼儿园中小学学位供给？教师队伍建设有哪些新举措？这些备受大家关注的教育热点话题，景李虎厅长都作出了解答——

高等教育发展“冲一流、补短板、强特色”三类高校将获新一轮大投入

南方日报记者问：

景厅长，去年是广东高校的收获之年，有5所高校18个学科入选国家双一流大学建设行列，第一轮高水平大学建设也已结束，成效明显，我们也注意到近期省政府常务会议审议通过了关于2018到2020年高等教育冲一流、补短板、强特色的工作计划及资金安排，那么广东将如何实现高等教育新一轮的大发展？谢谢。

景李虎厅长答：

感谢这位记者的提问。大家知道，从2015年开始，广东省率先启动高水平大学建设、高水平理工科大学建设，经过3年的努力，取得了很好的成绩，我们总结过去3年“双高”的建设，第一是在全国率先形成了党委政府大手笔投入教育，支持高等教育服务创新驱动发展的热点；第二是推动了高校的机制体制改革，在人事管理、财务管理、物资采购等等方面，进行体制机制创新，焕发了高校的活力；第三是聚集了一大批高端人才，这是我们最大的收获。教育和科技，人才是最宝贵的资源，通过人才的聚集，广东高校的综合实力大幅度地提升。从学科的评估、学科排名、自然科学基金的申请、发明的专利、科技成果的转化，包括“双一流”进入高校的数量，以及最近一轮全国博士学位授予权、硕士学位授予点的审核数量，广东高校的综合实力都大幅度地向前迈进。还有令人欣慰的就是广东高校创新驱动服务发展的能力大幅提升，“双高”的建设让高校更多地面向广东经济社会发展的需求，所以这几年发明、专利、成果和企业共建的科研平台大幅度地增加，获得的科研经费也大幅地提升。我们非常高兴地看到，广东的高校和广东的产业正在形成一种良性的互动。

下一轮广东高等教育怎么发展，省委、省政府按照十九大的精神，重点要解决高等教育发展不平衡、不充分的问题，也就是在原来高水平大学建设、高水平理工科大学建设的基础上，对全省的高等教育进行统筹的规划，整体推进。省政府已经审议通过了广东高等教育新一轮的提升计划，把全省的高等教育和高校根据不同的特点进行分类，来给不同类型的高校确定不同的目标。具体来讲，这个计划叫做“冲一流、补短板、强特色”，现在全省的高校分成三类：

第一类就是冲一流的高校，也就是原来高水平大学和高水平理工科大学建设的高校作为省高等教育冲一流的梯队，要求这些高校在原来三年建设的基础上继续加大力度、继续加快发展，在全国争一流，在世界争一流。这些高校有中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、南方医科大学、华南师范大学、广东工业大学、广州中医药大学、广东外语外贸大学、汕头大学、深圳大学、南方科技大学、广州大学、广州医科大学。

第二个类型叫做“粤东西北高校的振兴计划”，即补短板。广东高等教育和经济发展的特点很相像，粤东西北高校的综合实力相对较弱，所以要把这个短板补起来，把这一类的高校组成一个团组，要他们补短板、提质量，服务当地经济社会发展，带动当地的创新驱动发展。这一类高校主要包括了粤东西北地区的高校以及珠三角边缘地区的高校，比如广东海洋大学、韩山师范学院、嘉应学院、广东医科大学、岭南师范学院、韶关学院，还有广东石油化工学院、肇庆学院、惠州学院等等，我们对这个团组会明显地加大投入，希望这些学校能够跟国内外的高水平高校或者科研机构开展深度的合作，举学校所长，回应当地经济社会发展所需，选好学科带头人，选定学科突破的方向和目标，高水平地起点，高水平地发展。一方面提升学校教学、科研人才水平，另一方面要特别注意跟当地的经济社会发展需求和创新驱动发展需求相融合，带动当地的经济社会发展。

第三类高校我们叫做“强特色”，就是一些在行业里面特色非常鲜明的学校，把它组成一个团组，这些学校包括像广东财经大学、仲恺农业工程学院、星海音乐学院、广州美术学院、广州体育学院、广东金融学院、广东警官学院、广东第二师范学院、广州航海学院、广东药科大学、广东技术师范学院等等，这一方面我们从总体水平上看，它们的学科特色都非常鲜明，接下来我们让这一类的学校更加明确自己的定位，更加集中于自己的特色，把特色做得更“特”，把特色做得更“强”，在自己所处的学科领域里面占领制高点。

省政府对这件事情已经在布局整体规划的时候，也相应地增加了很多的投入，接下来我们会按照省委、省政府的要求，把“冲一流、补短板、强特色”的工作做好，在未来的几年里面，让我们的高等教育再有大踏步的发展。我的回答就到这里，谢谢。