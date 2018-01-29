南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

国考笔试合格分数线已揭晓 后续面试有哪些好方法？

2018-01-29 08:57 来源：新华网
字号减小 字号增大

　　2018年国考笔试合格分数线已出炉，你过线了吗？接下来，国考面试工作要随之开展了。说起面试，这对于考生们来讲，又是一个很大的挑战。面试会考什么？应该注意什么？要不要报一个培训班？相信这是很多考生们接下来纠结的事情。别急，关于面试，小编给你支招儿。

　　国考面试流程是怎样？

　　(一)面试报到抽签

　　考生一般需要提前10至30分钟到达指定地点报到，考试工作人员核对考生身份证和面试通知书等相关证件。之后，考生抽签确定分组和进场顺序，有的地区是先抽分组签，再抽顺序签，有的是一次抽取确定分组和顺序，如：三(1)即表示第三组第1个进场。个别地区，如中央国家机关公务员考试部分部委会事先安排好考生的考场号和进场顺序。

　　(二)候考

　　考生抽签完毕后进入候考区等待考试，考试未结束不许随便离开，有考场工作人员监督，上卫生间需要工作人员陪同。如排在下午考试，午饭也由工作人员送到候考室，防止泄题。

　　(三)进入考场

　　按照顺序，轮到某考生入场时，引导员将到候考室宣布：“请×××号考生入场”。考生随同引导员到达考场门口后自行进入考场。引导员不许直接叫考生名字，否则算严重违反考试纪律，一般引导员也只知道考生顺序编号。

　　(四)答题

　　考生进入考场后，直接走到考生席，站定后向考官问好，得到“请坐”的指令后，考生可以落座。落座后，考生一般需要报自己的考试顺序号，等考官宣布导入语后，考试开始。要特别注意，考生不能自报姓名，如在考场内自报姓名，考生会被当场取消面试资格。

　　面试中一般有给题本和考官读题两种形式。国家公务员考试时间一般是20至30分钟，题目一般是4至5道。

　　(五)退场

　　考生回答完所有题目后，主考官一般要问考生是否还有其他补充，考生此时一般回答无补充。主考官宣布考生退场，考生到候分室等候分数。

　　(六)公布成绩

　　记分员收集各考官对该名考生的评分表，核算分数。核算完毕，交给监督员审核，监督员和主考官签字后交给工作人员到候分室对考生宣布，也有的在候分室张贴。有个别地区是考生当场等待分数公布后再离开考场，这种情况适用于招考人数比较少的情况，大部分地区实行候分室制度。另外，中央国家机关公务员部分单位的面试分数一般不当场公布。

　　(七)面试结束

　　考生得到分数后一般被要求尽快离开候分室，不得逗留和随意走动。考生回家等待，网站将公布入围和体检名单。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
四大洲花滑锦标赛落幕 金博洋获得男单冠军…
十二届省政协主席副主席秘书长简历_广东精…
5位省人大代表接受集体采访 深汕高速改扩…
冷冷冷！广东人最讨厌的湿冷天气今天驾到 …
省政协十二届一次会议闭幕 李希马兴瑞李玉…
“起跑线焦虑”催生“培优风” 省政协委员…
代表委员热议粤港澳大湾区建设：打造宜居…
中国人民政治协商会议第十二届广东省委员…
马兴瑞参加省十三届人大一次会议深惠代表…
今年省政协会议共收到800件提案 近半数提…
推荐

广东将重点投入这三类大学 都有哪些？

小学神考题：船上26只绵羊，10只山羊，船长几岁？网评亮了

广东又下雪！最低-5℃！这8个地方已启动寒冷红色预警！

710岁！广东最老的菩提树原来隐居在这个地方！

冷冷冷！广东人最讨厌的湿冷天气今天驾到 将持续到月底

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235