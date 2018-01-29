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比圣诞老人还萌！大学生制作卡通版“春节老人”被赞

2018-01-29 08:54 来源：中国青年网
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 　　“好萌啊，太可爱了！比圣诞老人还要萌！”近日，在成都师范学院师生朋友圈里，一组“春节老人”落下闳的卡通人物形象吸引了同学们的注意。记者看到，学生笔下的“春节老人”落下闳造型各异、俏皮可爱、生动活泼，引来了大量网友点赞。

　　

方云霄眼中的“春节老人”。成都师范学院党委宣传部新媒体中心 供图

　　听到“春节老人”形象征集，组织学生积极参与

　　“我是在网上看到的这个活动，当时就组织同学们积极参加。”陶媛是该校美术学院2015级美术学的辅导员，她表示，让学生们参加这次活动，不仅能弘扬历史文化名人，还能和学生所学的专业相结合。“学生们也非常感兴趣，积极参与其中。在很短的时间内，就有9名同学参加。”

　　该校美术学专业大三学生刘颖听到这个活动后，就立马报名参加了。她说：“因为之前不知道中国还有‘春节老人’，又听到‘春节老人’的起源在四川，感觉挺激动。” 刘颖告诉记者，作为一名美术专业的学生，希望可以借这次机会把自己心中的“春节老人”展现出来。

　　落下闳是谁？他怎么会被称为“春节老人”？陶媛介绍说，落下闳是四川阆中人，在西汉时期编制了《太初历》，他在《太初历》中定孟春正月朔日为立春日（当时称为寅月岁首），前一日为除夕，除夕的次日为年（春节）。从此，中华民族才有了过春节的习俗。现在，春节也才成了中国人最古老的传统节日。“因此，落下闳被阆中人誉为‘春节老人’，而他的出生地四川阆中也被称为春节发源地。”

编辑： 唐巧燕
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