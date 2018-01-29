电影搅热教育话题 孩子面对困境，家长该怎么办？

好莱坞儿童电影《奇迹男孩》以“面部畸形”的小男孩奥吉在上学之后的种种遭遇为主轴，讲述了一个关于爱与善良的故事；另一部印度电影《神秘巨星》同样歌颂勇气、母爱等真善美的品质，讲述14岁女孩尹希娅勇敢追求歌唱梦想的故事。两部影片以真诚的情感和动人的故事，在上映之后获得大批观众好评。与此同时，由影片故事所衍生的教育话题也在网上引发热议。

好莱坞儿童电影《奇迹男孩》以“面部畸形”的小男孩奥吉在上学之后的种种遭遇为主轴，讲述了一个关于爱与善良的故事；另一部印度电影《神秘巨星》同样歌颂勇气、母爱等真善美的品质，讲述14岁女孩尹希娅勇敢追求歌唱梦想的故事。两部影片以真诚的情感和动人的故事，在上映之后获得大批观众好评。与此同时，由影片故事所衍生的教育话题也在网上引发热议。

暖心励志故事引发观众“泪目”

正在热映的电影《奇迹男孩》由斯蒂芬·卓博斯基执导，奥斯卡、金球奖双料影后的朱莉娅·罗伯茨，金球奖最佳男主角提名的欧文·威尔逊，《房间》男主角、奥斯卡备受关注的新星雅各布·特瑞布雷主演。片中，雅各布饰演的小男孩奥吉是个天生脸部畸形的孩子，在家里上了一段时间课之后，他决定开始第一次校园生活，勇敢打开头盔，用自己真实的样子迎接校园生活。然而，不寻常的外表让他成为同学们讨论的焦点，并终日受到嘲笑和排斥。对此，小奥吉也曾自卑过，将自己锁在房间大哭。但在家人的关爱下，他凭借自身的勇气、善良影响激励了其他人，并收获了友谊、尊重与爱，最终成长为大家心目中的不可思议的“奇迹”。

另一部电影《神秘巨星》同样是一部以孩子为主角的电影，讲述了14岁的印度少女尹希娅（塞伊拉·沃西饰）热爱唱歌，却受到父亲的极力阻挠，在母亲的启发后，她蒙面拍摄自弹自唱原创歌曲的视频上传到网上。凭借天籁歌喉在网上一炮而红，并收到了备受争议的音乐人夏克提·库马尔（阿米尔·汗饰）抛出合作的橄榄枝，生活由此发生了翻天覆地的变化。

去年，阿米尔·汗主演的电影《摔跤吧！爸爸》在中国成为影市黑马，最终收获12.9亿元票房。《神秘巨星》是阿米尔·汗和“小女儿吉塔”塞伊拉·沃西的再度合作。

两部电影在上映之后纷纷获得好评。《奇迹男孩》在电影评分网站豆瓣网拿到8.6，猫眼9.1的高分，演员孙俪更是直呼“要带女儿去二刷。”

有不少观众表示，和许多重特效、大场面的好莱坞影片不同，《奇迹男孩》的故事非常温情、朴实，情感却十分戳人：“从十分钟开始我就一直在擦泪，被孩子们单纯的友情暖到了。”“每个人不论年龄，都曾在成长的过程中遇到质疑、泪水、冷眼、误解、嘲讽、挣扎，这部电影让每个人都可以从中找到影子，产生共鸣。”

片中，饰演奥吉的11岁演员雅各布·特瑞布雷备受瞩目。2015年，他因出演电影《房间》获称天才小演员。片中，他将角色时而天真可爱，时而脆弱敏感的变化演绎出丰富层次，在朱莉娅·罗伯茨、欧文·威尔逊这样大牌演员旁边也毫不逊色，被观众赞道：“哪怕是戴着头盔都能感受到他的情绪波动，他的表演实在太催泪。”

《神秘巨星》同样收获观众好评。有观众表示，这是继《摔跤把！爸爸》之后又一部聚焦现实问题的印度佳作，“如此朴实的故事，却让人看得正能量满满！”