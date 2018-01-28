“梦想能到达的地方,总有一天脚步也会到达”

寒冬腊月，暖阳普照。1月26日，英雄航天员景海鹏、王亚平和陈冬来到光明日报社与北京航空航天大学、北京师范大学、北京市八一学校、北京市第五中学的学生相对而坐，畅谈飞天经历、共叙航天梦，现场气氛热烈、暖意融融。

英雄航天员与首都学子交流互动。本报记者 郭俊锋摄/光明图片

寒冬腊月，暖阳普照。1月26日，英雄航天员景海鹏、王亚平和陈冬来到光明日报社与北京航空航天大学、北京师范大学、北京市八一学校、北京市第五中学的学生相对而坐，畅谈飞天经历、共叙航天梦，现场气氛热烈、暖意融融。

播种航天梦想

“今天，我和陈冬、亚平两位战友来到光明日报社与首都学子欢聚一堂，共叙航天梦，我们感到非常高兴。”一开场，三度飞天、累计绕地球飞行753圈的景海鹏就将现场的气氛点燃，在座每个人的脸上都洋溢着笑容。

北京市八一学校的李世龙从小就爱收集与航天相关的东西，家里大大小小的火箭模型有很多，他率先发问，一口气问了三个问题：“火箭逃逸装置、火箭燃料、不同类型火箭的区别在哪？”看到这个小伙子如此热爱航天事业，景海鹏打趣地问他的身高。“一米八八。”得到这个回答后，景海鹏开玩笑说：“按照现在的航天员选拔标准，你可能太高了。”现场笑声一片，景海鹏期许以后的飞船能让更多高个子的航天员飞上天。

相比航天员的身份，王亚平的另一个身份更为人津津乐道。2013年6月20日，王亚平在太空给地面的学生上了一节太空课，成为中国首位“太空教师”。5年前，北京市第五中学的张宇同就在电视机前听了这堂课，让他记忆犹新的是，“王老师”进行了一些在轨实验讲解和演示，并与地面师生进行双向互动交流，为他打开了一扇通往浩瀚宇宙的大门。王亚平透露，在太空的那些天，美国首位“太空教师”芭芭拉·摩根女士曾致信她：“在您忙碌之余，请记得望向窗外，中国和这个世界美丽迷人。”返回地面后，王亚平收到很多孩子的来信。她深情地说：“亲手给孩子们播种航天梦想，开启他们的追梦旅程，感觉太好了。”

古人常说:“天上一天，地上一年。”在座谈会上，王亚平用自己的亲身经历为大家更新了概念，“如果按照日出日落算一天，天上一天相当于地上16天。因为在地面正常的24小时里，在太空中能够看到16次日出日落”。面对同学们求知若渴的眼神，王亚平将太空中十分短暂但异常壮观的日出日落景象生动地描绘出来，她说：“自己仿佛能看见太阳的余光勾勒出一条长长的金色曲线，那就是我们的家园——地球。”