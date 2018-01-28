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人社部：今年高校毕业生将达820万人，任务繁重

2018-01-28 10:02 来源：中新网
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　　26日，人社部新闻发言人卢爱红介绍，高校毕业生人数将达到820万人，今年新成长劳动力是1500多万人，高校毕业生就超过了一半以上，数字是非常庞大的，任务非常繁重。

　　图为求职者在认真了解用人单位相关情况。 中新网 图

　　会上有记者问：今年高校毕业生将达到820万人，也是一个历史新高，对就业工作来讲也是一个巨大的挑战，请问人社部门今年将从哪些方面开展具体的举措来应对这个情况？

　　卢爱红介绍，高校毕业生就业关乎到众多家庭的幸福和社会的安定，也是经济转型升级和创新驱动发展的一个重要支撑。总的看，高校毕业生就业是非常平稳的，就业率保持在一个较高的水平。

　　卢爱红称，今年我们将继续把高校毕业生就业摆在就业工作的首位，与有关部门一道，采取更加有力的措施，促进高校毕业生实现更高质量更充分的就业。

　　具体有以下几方面的措施：

　　第一，多方面拓展就业渠道。指导地方落实完善促进高校毕业生就业创业的政策措施，加强就业与引才政策的统筹，扩大毕业生基层就业、企业吸纳、社会组织就业、新就业形态等各类就业机会，实施高校毕业生基层成长计划，进一步畅通就业渠道。

　　第二，积极强化就业服务。实施高校毕业生就业创业促进计划，落实能力提升、创业引领、校园精准服务、就业帮扶、权益保护五项行动，同时针对毕业生不同阶段就业创业的需求，组织公共就业人才服务进校园。就业服务月、大中城市联合招聘等就业服务专项活动和“中国创翼”青年创业创新大赛等创业推进活动，综合运用各种措施，促进高校毕业生就业。

　　第三，加强对就业困难毕业生的帮扶，对离校后还没有就业的毕业生进行重点帮扶，开展实名登记，制定个性化求职就业方案，提供岗位信息、职业指导、培训见习等方面的服务，对家庭困难、残疾毕业生和长期失业的毕业生，建立专门的方案，优先推荐岗位信息，优先参加培训见习，优先提供创业扶持，帮助尽快实现就业创业。

编辑： 唐巧燕
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