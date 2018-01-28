这是游园会还是考试？小学期末考玩起闯关游戏

新年喜乐考、叮当过大年、苗苗闯关游艺会……乍听名字还以为是去了某个欢乐的游园会。昨天是南京市各小学期末考试的第一天，琅琊路小学、银城小学、树人附小等一批学校的一年级期末考竟然是游园会或闯关乐，孩子们全部闯关成功后，就能顺利通过期末考试。学校还创新评价机制，邀请家长和中高年级学生当考官。

新年喜乐考、叮当过大年、苗苗闯关游艺会……乍听名字还以为是去了某个欢乐的游园会。昨天是南京市各小学期末考试的第一天，琅琊路小学、银城小学、树人附小等一批学校的一年级期末考竟然是游园会或闯关乐，孩子们全部闯关成功后，就能顺利通过期末考试。学校还创新评价机制，邀请家长和中高年级学生当考官。

“闯关游戏”怎么玩

超市购物 首先要闯“拼音关”

琅小的期末无纸化测评“新年好，喜乐考”活动在“十二生肖”的活力舞蹈中拉开序幕。“喜乐考”共分放鞭炮、游乐场、年货铺、中国结、年夜饭、糖葫芦、心愿树、联欢会8个关卡。在游乐场，要完成拍球、跳绳、过障碍、拼七巧板等系列小目标。孩子们每完成一个目标就能获得学校自制的“琅小币”，可在年货大集上购买棉花糖、糖葫芦、窗花等具有春节特色的商品。“年货铺”前面排着长长的队伍，第一批开始的孩子提着篮子，仿佛在逛超市。每个孩子领到一张拼音卡，他们需要读出拼音并在货架上找到所对应的生活用品，交给老师，就算成功闯关。“今天的考试跟我想象的完全不一样，玩得很开心！”一年级的刘润拙兴奋地告诉记者。

“穿新衣” 也成期末考题

萌萌哒的财神爷、穿旗袍的“小格格”、中国风的“长马褂”……昨天的银城小学校园里，洋溢着过年氛围。继开学“叮当闯关乐”之后，孩子们又参与了“叮当过大年”的期末闯关游园会。“叮当闯关乐”将期末闯关融入到穿新衣、拿红包、买年货、猜灯谜、步步高、大团圆等过年的情境中。每一关都很有内涵：穿新衣偏重考查学生的生活习惯和穿戴礼仪；拿红包考观察能力；买年货是带孩子们回顾20以内的加减法；猜灯谜考的是朗读、识字能力和现场反应力；步步高包括跳格子、打弹珠、跳皮筋等传统游戏……最后，孩子们和爸爸妈妈老师一起吃一顿自己手工包的饺子，过了个圆满的新年！