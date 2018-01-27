听取“蛙声”一片 朋友圈又一波“晒娃”潮来了

“我儿小哈第一次旅行给我发了一张大阪的明信片，现在失联已经整整两天两夜了，好想他。”白欣欣在朋友圈中发出一条信息。 “我家乖儿子是学霸啊，通宵学了一夜，啧啧，为娘好骄傲”。 “为啥我家呱娃子老宅着，得出去浪才

“我儿小哈第一次旅行给我发了一张大阪的明信片，现在失联已经整整两天两夜了，好想他。”白欣欣在朋友圈中发出一条信息。

“我家乖儿子是学霸啊，通宵学了一夜，啧啧，为娘好骄傲”。

“为啥我家呱娃子老宅着，得出去浪才有诗和远方啊！”

……

小哈是90后女孩白欣欣在一款手机游戏《旅行青蛙》中养的青蛙。这个由一家日本公司开发的手游，于2017年12月在日本的iOS平台上线，近期在中国迅速蹿红，不仅在微信朋友圈、公众账号中刷屏，还迅速在App Store中国区免费游戏榜上名列第一，微博话题 #旅行青蛙 攻略# 也登上热搜榜。

在游戏中，玩家只要准备好包裹，青蛙就会不定时来一场“说走就走的旅行”。其间，它可能会从各地发回明信片，也可能带回土特产；它可能在外旅行好几天，也可能溜达片刻就回来，但这一切都是不确定的。“我的蛙此刻在干什么呢”成为养蛙者心中的一缕牵挂。

白欣欣刚把小哈的动态发到朋友圈，“呱友”们就纷纷过来围观：借机晒自家蛙、分享养蛙攻略、吐槽自家蛙行踪不定……未婚甚至还没有男女朋友的“圈友”们一时间画风突变，都成了“操心的老母亲”，朋友圈中的念叨此起彼伏。

小哈出去旅行过几次后，白欣欣体会到了父母的不易。“儿行千里母担忧，我突然能理解我在外这几年，爸妈为什么老给我打电话，有时候仅仅是为了问一句我在干什么。”

“弃养老公，改养儿子，我的少女心变老母心啦。”李晓燕从不久前火爆的一款与虚拟帅哥谈恋爱的手游《恋与制作人》转战《旅行青蛙》，“儿不嫌母贫，养蛙轻松多啦，不用花真银子。我现在只要静静地看着我的蛙看书写字打瞌睡都觉得幸福。”

肖睿以前玩过多款手游，大多是竞技对抗类的，相比之下，他觉得这款游戏比较休闲，游戏场景基本设定在两个界面：小清新风格的庭院和LOFT结构的屋子，玩家只需要收割三叶草就可以为青蛙购置旅行需要的行李。玩法简单，更适合女孩子。不过在被朋友“安利”（网络用语：指强烈推荐——记者注）后，这个大男孩也跟风玩得不亦乐乎。

李文珊以前是个游戏“小白”，当朋友圈被“蛙儿子”刷屏的时候，她终于忍不住好奇心加入了“老母亲”大军。“虽然它只是个虚拟角色，但是你为它取了名字，它就属于你了。”李文珊表示，这与现实生活中父母和子女的关系也有点相似。“虽然养了它，但它是个相当有主见的孩子，完全不受你控制”。和小蛙相处的这种模式是她比较中意的，“像是亲人，或者朋友，只需要在吃饭间隙或者休息的时候，打开看一眼，知道对方此时在做什么就好。”

也有玩家在投入感情之外投入资金。“安卓党想氪金（特指在网络游戏中的充值行为——记者注），想给我崽买最好的碗、最好的灯和幸运铃。”网友@头像是西给的nino担在微博上表示，“真跟养了个儿子一样什么都想给它最好的。”为了多收三叶草支持“蛙儿子”旅行，她甚至晚上睡觉都定了好几个闹钟，隔几个小时起来收一次三叶草。