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户外游看电影学做菜…… 围观小朋友寒假作业

2018-01-27 09:38 来源：重庆晚报
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　　九龙小学的刘老师说这个寒假不留作业，还孩子们一个快乐假期。

　　老师取消寒假作业 只需分享玩耍故事

　　前两天，九龙小学二年级2班的家长群因为寒假作业炸开了锅。该班语文老师刘益民发布群公告称：为给孩子们一个快乐假期，今年寒假没有作业！

　　“开学时，我不检查作业，但我要你跟全班分享假期的快乐！”重庆晚报记者昨天看到，这则公告仍在不少家长的朋友圈热传，且获得一致点赞。

　　记者在该班QQ交流群看到许多家长的留言：“不留作业太棒了，娃娃肯定高兴惨了！”“这个寒假，让我们和娃一起嗨！”二年级2班刘一力小朋友的妈妈郭女士说：“我们小时候，老师都会布置很多假期作业。现在这种减负，可让孩子开开心心过寒假，真是太难得了。”刘一力告诉记者，这是他第一次没有作业的寒假，他很期待能和爸爸妈妈去仙女山来一场看雪之旅。

　　昨日，记者见到了37岁的刘益民老师。他说，“我们小时候就因寒假作业太多，结果学也没学好、玩也没玩好。这次我索性不留作业，让孩子们彻底玩个痛快。”

　　刘老师说，不留作业，并非只是让孩子们单纯去玩，而是进行体验式学习，“孩子们假期可以不做作业，但应去学唱喜欢的歌、学跳喜欢的舞蹈，甚至可以和哥哥姐姐来一次活泼的网络直播……”这些耍事在刘老师看来，都可以是一种学习。

编辑： 唐巧燕
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