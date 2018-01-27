户外游看电影学做菜…… 围观小朋友寒假作业

九龙小学的刘老师说这个寒假不留作业，还孩子们一个快乐假期。同时，还鼓励孩子们多看英语电影、多学英文歌曲；在“家庭篇”里，除了学做菜的项目外，还有两项有趣的任务：首先是挑战30天自控力，如不玩手机、游戏等；其次是“我要长高”，要求孩子们假期合

九龙小学的刘老师说这个寒假不留作业，还孩子们一个快乐假期。

老师取消寒假作业 只需分享玩耍故事

前两天，九龙小学二年级2班的家长群因为寒假作业炸开了锅。该班语文老师刘益民发布群公告称：为给孩子们一个快乐假期，今年寒假没有作业！

“开学时，我不检查作业，但我要你跟全班分享假期的快乐！”重庆晚报记者昨天看到，这则公告仍在不少家长的朋友圈热传，且获得一致点赞。

记者在该班QQ交流群看到许多家长的留言：“不留作业太棒了，娃娃肯定高兴惨了！”“这个寒假，让我们和娃一起嗨！”二年级2班刘一力小朋友的妈妈郭女士说：“我们小时候，老师都会布置很多假期作业。现在这种减负，可让孩子开开心心过寒假，真是太难得了。”刘一力告诉记者，这是他第一次没有作业的寒假，他很期待能和爸爸妈妈去仙女山来一场看雪之旅。

昨日，记者见到了37岁的刘益民老师。他说，“我们小时候就因寒假作业太多，结果学也没学好、玩也没玩好。这次我索性不留作业，让孩子们彻底玩个痛快。”

刘老师说，不留作业，并非只是让孩子们单纯去玩，而是进行体验式学习，“孩子们假期可以不做作业，但应去学唱喜欢的歌、学跳喜欢的舞蹈，甚至可以和哥哥姐姐来一次活泼的网络直播……”这些耍事在刘老师看来，都可以是一种学习。