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校外教育培训机构将有“负面清单”

2018-01-27 09:38 来源：新华社
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　　记者23日从教育部获悉，2018年，教育部将探索建立“负面清单”制度和联合监管机制，促进校外教育培训机构规范有序发展。

　　近年来，校外培训机构日渐火爆。据中国教育学会数据显示，2016年我国中小学课外辅导行业市场规模超过8000亿元，参加学生规模超过1037亿人次。但目前，校外教育培训机构存在良莠不齐、鱼龙混杂等问题。各类无序的教育培训班，不仅加重了中小学生学习负担，甚至扰乱了学校正常的教育教学秩序。

　　“大力规范校外教育培训机构，这件事迟早要做，迟做不如早做，小修不如大修。”在2018年全国教育工作会议上，教育部部长陈宝生说，2018年要出台促进校外教育培训机构规范有序发展的意见，探索建立“负面清单”制度和联合监管机制，“使其成为学校教育的有益补充者，而不是教育秩序的干扰者”。

　　陈宝生强调，2018年义务教育要抓优质、促规范、提质量。要制定《加强义务教育教学改革的指导意见》，推动规范教育教学秩序，创新教学方法，加强教研队伍建设，提高教学质量。开展中小学素质教育督导评估和中小学校管理评价，促进学校规范办学行为，开齐开足开好国家规定课程。

　　（原题为《校外教育培训机构将有“负面清单”》）

编辑： 唐巧燕
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