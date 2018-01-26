南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

“史上最长寒假”的第一周，家长被打败了吗？

2018-01-26 15:28 来源：南方日报
字号减小 字号增大

　　快戳视频看看他们说了啥↓↓↓

.

　　俗话说，家长们天不怕，地不怕，就怕孩子放寒假。

　　比如湛女士发出一声感叹，可能代表了绝大多数上班族家长的心声：“这孩子寒假怎么过啊，我们还要上班！”

　　平时有长辈照顾，双职工家庭可能比较轻松，可是逢年过节的时候长辈要回老家，生活在广州的吴女士就觉得，父母一离开，自己就开始“手忙脚乱，只能提前向公司申请开始休假”

　　而全职妈妈也有烦恼——陪写作业。谭女士表示，自己在陪读的时候一直“唱红脸”，在孩子心中自己“已经不是亲妈了。

　　有五年级的小朋友充满怨念地表示“不开心，因为爸爸要上班没有时间带我回老家过春节…

　　爹娘也没有那么狠心，娃们都上了一学期学，经历了期末考试，当然要来个假期轻松一下，问题是，娃们轻松了，爹娘真的一点都轻！松！不！起！来！

　　●操心孩子学习

　　如果您平时就觉得陪孩子写作业时心慌气短，脾气暴躁，那么您可能要注意了，寒假您可能需要准备一打“陪读专用心脏支架”在旁边，毕竟寒假作业好几本，想要平心静气地辅导完基本不太可能。

　　除了完成作业，为了不让孩子输在起跑线，还要参加各种补习班。

　　虽然有相当一部分家长只是希望有一个管着孩子，但是把假期当作“拔尖”期的家长也不在少数。

　　更有数据显示，不少家长从12月份就开始寻觅合适自己孩子的补习班，数学要提前跟班预习，英语要坚持冬训夏训，还有作文要跟网课常常回看……

　　面对市面上玲琅满目的补习班广告宣传和教辅材料，家长们付出的挑选精力可能比自己当年找对象还认真。

　　如果补习完没有效果的，要求上进的家长们可能分分钟“以头抢地”。

　　●操心孩子谁带

　　也有家长想让孩子自由自在地过一个快乐的寒假，可是理想很丰满，现实很骨感，不送孩子去辅导班，孩子谁带？谁带？谁带！

　　有爷爷奶奶外公外婆在身边的，还可以喘口气，但是老一辈带孩子碰到教育理念不一样的，也免不了闹矛盾。

　　有家长说，不要长辈带，自己轮换着带孩子去工作，这只怕是在考验你老板的耐心。

　　●操心孩子寒假安全

　　不管是自己带还是送托管、辅导班，安全大概仍然是家长们做选择时的首要考虑。

　　前几天“9岁的孩子在自家小区玩被绑架撕票”的新闻刷屏了家长们的朋友圈，这也给大家提了一个醒，在熟悉的环境就真的安全吗？

　　央视曾经做过这样一个测试，记者分别以买玩具、找爸妈等理由搭讪4个小朋友，有3个小朋有都“落套”。

　　所以，小编在这里要提醒各位家长，假期是儿童安全事故高发的时段，即使您选择将孩子送到补习班，有人看管，也要经常跟孩子交流，看看有没有不寻常的地方；如果您选择自己带孩子，这里有几个关于儿童安全的小tips，各位家长可以收好。

　　1. 养成规律的作息时间，不建议和上学时相差太多

　　2. 不能忽视孩子的学习，但也不要过多的安排补习班

　　3. 锻炼孩子的生活能力，简单的家务活可以让孩子尝试

　　4. 培养一两个兴趣爱好，当然，孩子必须是自愿参加

　　5.给孩子适当的自由空间，让孩子和同龄的小伙伴们一起玩耍

　　最后，希望各位家长可以顺利“熬过”寒假，娃们也可以玩得开心！

　　【拍摄／采访／剪辑】吴帆 黎咏芝 马艺天

　　【文字整理】马艺天

　　策划：郑佳欣 林丽丽

　　统筹：黎咏芝 罗莎

　　出品：珠三角全媒体编辑部

 

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
广东GDP五年年均增长7.9% 连续29年居全国…
省十三届人大一次会议开幕 马兴瑞作政府工…
我国首例高速桥梁转体跨高铁在广东完成_广…
李希参加省政协联组讨论会：大力建设科技…
穗往成渝方向首趟动车昨发出 早上叹茶下午…
穗今年投逾2547亿建325个重点项目 广州大…
李玉妹参加清远团审议：乡村振兴战略是重…
慎海雄参加云浮代表团分组审议：补齐区域…
马兴瑞：强化责任落实 确保安全生产形势持…
我国开出综合“药方”加强全科医生建设：…
推荐

我国加强全科医生建设:涨薪酬 提职称

委员联组讨论：出台人才新政 聚粤港澳“最强大脑”

代表关注交通基础设施建设 建议打造粤西沿海高铁经济大走廊

省人大代表热议乡村振兴：建议制定绿色发展奖补政策

这座“30岁”的宜居之城，即将焕然一新！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235