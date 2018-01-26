“史上最长寒假”的第一周，家长被打败了吗？

在寒假的第一周，作为本次主要的“受灾群众”，家长们是崩溃了呢，还是在坚持战斗？

快戳视频看看他们说了啥↓↓↓

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俗话说，家长们天不怕，地不怕，就怕孩子放寒假。

比如湛女士发出一声感叹，可能代表了绝大多数上班族家长的心声： “这孩子寒假怎么过啊，我们还要上班！”

平时有长辈照顾，双职工家庭可能比较轻松，可是逢年过节的时候长辈要回老家，生活在广州的吴女士就觉得， 父母一离开，自己就开始“手忙脚乱，只能提前向公司申请开始休假” 。

而全职妈妈也有烦恼——陪写作业。谭女士表示，自己在陪读的时候一直“唱红脸”，在孩子心中自己“ 已经不是亲妈了。 ”

有五年级的小朋友充满怨念地表示“ 不开心，因为爸爸要上班没有时间带我回老家过春节… ”

爹娘也没有那么狠心，娃们都上了一学期学，经历了期末考试，当然要来个假期轻松一下，问题是， 娃们轻松了，爹娘真的一点都轻！松！不！起！来！

●操心孩子学习

如果您平时就觉得陪孩子写作业时心慌气短，脾气暴躁，那么您可能要注意了，寒假您可能需要准备一打“陪读专用心脏支架”在旁边，毕竟寒假作业好几本，想要平心静气地辅导完基本不太可能。

除了完成作业，为了不让孩子输在起跑线，还要参加各种补习班。

虽然有相当一部分家长只是希望有一个管着孩子，但是把假期当作“拔尖”期的家长也不在少数。

更有数据显示，不少家长从12月份就开始寻觅合适自己孩子的补习班，数学要提前跟班预习，英语要坚持冬训夏训，还有作文要跟网课常常回看……

面对市面上玲琅满目的补习班广告宣传和教辅材料，家长们付出的挑选精力可能比自己当年找对象还认真。

如果补习完没有效果的，要求上进的家长们可能分分钟“以头抢地”。

●操心孩子谁带

也有家长想让孩子自由自在地过一个快乐的寒假，可是理想很丰满，现实很骨感，不送孩子去辅导班，孩子谁带？谁带？谁带！

有爷爷奶奶外公外婆在身边的，还可以喘口气，但是老一辈带孩子碰到教育理念不一样的，也免不了闹矛盾。

有家长说，不要长辈带，自己轮换着带孩子去工作，这只怕是在考验你老板的耐心。

●操心孩子寒假安全

不管是自己带还是送托管、辅导班，安全大概仍然是家长们做选择时的首要考虑。

前几天“9岁的孩子在自家小区玩被绑架撕票”的新闻刷屏了家长们的朋友圈，这也给大家提了一个醒，在熟悉的环境就真的安全吗？

央视曾经做过这样一个测试，记者分别以买玩具、找爸妈等理由搭讪4个小朋友，有3个小朋有都“落套”。

所以，小编在这里要提醒各位家长，假期是儿童安全事故高发的时段，即使您选择将孩子送到补习班，有人看管，也要经常跟孩子交流，看看有没有不寻常的地方；如果您选择自己带孩子，这里有几个关于儿童安全的小tips，各位家长可以收好。

1. 养成规律的作息时间，不建议和上学时相差太多

2. 不能忽视孩子的学习，但也不要过多的安排补习班

3. 锻炼孩子的生活能力，简单的家务活可以让孩子尝试

4. 培养一两个兴趣爱好，当然，孩子必须是自愿参加

5.给孩子适当的自由空间，让孩子和同龄的小伙伴们一起玩耍

最后，希望各位家长可以顺利“熬过”寒假，娃们也可以玩得开心！

【拍摄／采访／剪辑】吴帆 黎咏芝 马艺天

【文字整理】马艺天

策划：郑佳欣 林丽丽

统筹：黎咏芝 罗莎

出品：珠三角全媒体编辑部