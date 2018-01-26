国考笔试合格分数线已揭晓 后续面试有哪些好方法？

2018年国考笔试合格分数线已出炉，你过线了吗？接下来，国考面试工作要随之开展了。说起面试，这对于考生们来讲，又是一个很大的挑战。面试会考什么？应该注意什么？要不要报一个培训班？相信这是很多考生们接下来纠结的事情。别急，关于面试，小编给你支招儿。

2018年国考笔试合格分数线已出炉，你过线了吗？接下来，国考面试工作要随之开展了。说起面试，这对于考生们来讲，又是一个很大的挑战。面试会考什么？应该注意什么？要不要报一个培训班？相信这是很多考生们接下来纠结的事情。别急，关于面试，小编给你支招儿。

国考面试流程是怎样？

(一)面试报到抽签

考生一般需要提前10至30分钟到达指定地点报到，考试工作人员核对考生身份证和面试通知书等相关证件。之后，考生抽签确定分组和进场顺序，有的地区是先抽分组签，再抽顺序签，有的是一次抽取确定分组和顺序，如：三(1)即表示第三组第1个进场。个别地区，如中央国家机关公务员考试部分部委会事先安排好考生的考场号和进场顺序。

(二)候考

考生抽签完毕后进入候考区等待考试，考试未结束不许随便离开，有考场工作人员监督，上卫生间需要工作人员陪同。如排在下午考试，午饭也由工作人员送到候考室，防止泄题。

(三)进入考场

按照顺序，轮到某考生入场时，引导员将到候考室宣布：“请×××号考生入场”。考生随同引导员到达考场门口后自行进入考场。引导员不许直接叫考生名字，否则算严重违反考试纪律，一般引导员也只知道考生顺序编号。

(四)答题

考生进入考场后，直接走到考生席，站定后向考官问好，得到“请坐”的指令后，考生可以落座。落座后，考生一般需要报自己的考试顺序号，等考官宣布导入语后，考试开始。要特别注意，考生不能自报姓名，如在考场内自报姓名，考生会被当场取消面试资格。

面试中一般有给题本和考官读题两种形式。国家公务员考试时间一般是20至30分钟，题目一般是4至5道。

(五)退场

考生回答完所有题目后，主考官一般要问考生是否还有其他补充，考生此时一般回答无补充。主考官宣布考生退场，考生到候分室等候分数。

(六)公布成绩

记分员收集各考官对该名考生的评分表，核算分数。核算完毕，交给监督员审核，监督员和主考官签字后交给工作人员到候分室对考生宣布，也有的在候分室张贴。有个别地区是考生当场等待分数公布后再离开考场，这种情况适用于招考人数比较少的情况，大部分地区实行候分室制度。另外，中央国家机关公务员部分单位的面试分数一般不当场公布。

(七)面试结束

考生得到分数后一般被要求尽快离开候分室，不得逗留和随意走动。考生回家等待，网站将公布入围和体检名单。