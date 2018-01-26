寒假怎么过？ 声音:尊重孩子意愿 勿盲目报班

寒假生活即将开启,如何让孩子过节放松的同时,为他们选择合适的辅导班,成为很多家长考虑的问题。免费试听体验课、家长公开课……丰富的课程和互动感十足的授课方式,济宁城区各辅导机构可谓使出浑身解数。专家建议广大家长,假期报学习、兴趣辅导班应充分尊重孩子的意愿,陪伴孩子共同成长才是最重要的。

寒假生活即将开启,如何让孩子过节放松的同时,为他们选择合适的辅导班,成为很多家长考虑的问题。免费试听体验课、家长公开课……丰富的课程和互动感十足的授课方式,济宁城区各辅导机构可谓使出浑身解数。专家建议广大家长,假期报学习、兴趣辅导班应充分尊重孩子的意愿,陪伴孩子共同成长才是最重要的。

免费体验课、家长公开课

培训机构主动求变

22日中午11点30分,记者在城区一所小学门口看到,多名培训机构工作人员穿梭在接孩子家长的人群中,不断散发着宣传单页。“几分钟时间就收到了十几张传单,哪个培训课程都不错,都有些看花眼了。”学生家长林红英的女儿上三年级,近两天和相熟的家长们聊天,不少都开始打算为孩子报辅导班了。“这个作文班让我挺感兴趣的,课程安排也较为轻松,还能免费试听,一会问问孩子是否感兴趣。”林红英指着一张单页说。

今年寒假,“免费试听”成为不少培训机构主打的宣传口号。“用公开课的形式为不少家长和孩子提供了‘先体验再报名’的机会,也为家长们提供更大的选择空间。”顶尖作文的一名工作人员告诉记者,他们的试听课完全与假期课程一致,不直接给孩子讲写作方法,而是留给孩子充足的阅读时间,之后再教授写作方法,进而潜移默化地影响孩子养成阅读习惯,“不少学生通过我们的指导,作文成绩取得了显著提升。”

为孩子选择一个既能充实假期生活,又能提升学习成绩的培训班仍是不少家长较为关注的。近年来,作文、英语、硬笔书法等课程成为了家长们的首选。一些培训机构为防止出现“玩了、学了、又忘了”的不佳效果,以公开课的形式来寻求家长的认可,让学生在培训班中既能提高各项技能,又能补足学习上的短板。