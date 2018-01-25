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2018年国家公务员考录笔试划定合格分数线

2018-01-25 10:08 来源：人民日报
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　　记者24日从国家公务员局获悉：中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员笔试成绩将于1月25日公布。考生可在中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站（http：//bm.scs.gov.cn/2018）查询考试成绩。

　　报考省级以上（含副省级）职位和报考市（地）、县（区）级职位的合格分数线，总分分别不低于105分和90分，且行政职业能力测验分别不低于60分和50分。

　　西部地区和艰苦边远地区（山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市）市（地）、县（区）级职位，以及大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位，非通用语职位和特殊专业职位的合格分数线为：总分不低于85分，且行政职业能力测验不低于45分。

　　银监会、证监会和公安机关人民警察职位的公共科目分数线按照职位所属层级划定，且专业科目考试不低于45分。

　　中央公务员主管部门将根据各职位规定的面试比例，按照笔试成绩从高到低的顺序，确定面试人员名单，并向社会统一公布。面试工作将于今年3月底前完成。

编辑： 唐巧燕
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