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对症下药规范民办教育培训机构 进阶为“有序发展”

2018-01-25 10:08 来源：人民日报
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　　从“野蛮生长”进阶为“有序发展”——

　　对症下药，规范民办教育培训机构(深聚焦)

　　日前，北京市9部门联合开展整治预付卡违规经营专项行动，教育培训机构预付卡及预收费，成为检查和整治的重点。

　　■半数以上在校中小学生曾参加过校外培训，近95%的市场份额被中小型机构占据

　　■不少民办教育培训机构一定程度上脱离了教育行政部门管理，在工商部门注册，为公司性质

　　■部分教学人员兼有“教师”和“销售者”双重身份，流动性大、更换频繁，培训效果难以保证

　　“这个寒假，究竟该不该给孩子报校外辅导班”“各种校外教育培训机构让人眼花缭乱，一时真是无从选择”“该如何辨别哪些校外培训机构是有资质的，哪些不具备办学资格呢”“在接受校外培训机构辅导的过程中，如果遇到教学质量或信誉的问题，该向哪个部门反映呢”……随着寒假的到来，校外培训机构又成为家长普遍关注的热点，而长期以来困扰民办教育培训行业发展的难题，也再次成为学者和专家讨论的焦点。

　　根据中国教育学会2016年底发布的《中国辅导教育行业及辅导机构教师现状调查报告》，我国中小学课外辅导行业已经成长为一个体量巨大的市场，2016年行业市场规模超过8000亿元，参加学生规模超过1.37亿人次，辅导机构教师规模700万至850万人。而根据新浪数据中心此前联合某教育机构发布的《2017全国中小学生课外培训调查报告》，在为补习“埋单”的家庭中，一半以上中小学生每年参加课外辅导的花费为2000—10000元，更有13.7%的家庭每年为教育培训花费达2万以上。

　　一边是市场风生水起，社会资本竞相涌入，一边是质量良莠不齐、教学水准频遭诟病，教育培训机构究竟该如何规范管理？尤其是在新修订的民办教育促进法施行后，教育培训机构如何在严格规范的同时积极发展？日前，中国教育学会组织召开全国民办培训机构规范管理研讨会，研讨会上，与会专家、学者以及地方教育主管部门一致认为，从“野蛮生长”进阶为“有序发展”，规范民办教育培训机构需“对症下药”。

编辑： 唐巧燕
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