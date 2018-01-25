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今后“技术蓝领”会更吃香

2018-01-25 10:08 来源：新华社
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　　日前召开的中央全面深化改革领导小组第二次会议强调，要提高技术工人待遇。这条消息引发了社会广泛关注，什么人算技术工人，我国技术工人现状如何，如何切实提高技术工人待遇？就这些问题，记者采访了人力资源和社会保障部有关负责人和相关专家。

　　“八级工”有多少？仅6%

　　据人力资源和社会保障部职业能力建设司有关负责人介绍，目前我国技能劳动者超过1.65亿人，占就业人员总量的21.3%，但其中高技能人才只有4791万人，占就业人员总量的6.2%。

　　高技能人才即通常所称的“八级工”等高技术人员。当前，我国已经初步形成了一支规模日益壮大、结构日益优化、素质逐步提高的高技能人才队伍，但无论总量还是比例仍与经济高质量发展提出的要求有相当差距。

　　除此之外，我国目前高技术人才还存在结构问题突出、人才断档等现象。从市场供需来看，近年来，技能劳动者的求人倍率(岗位数与求职人数的比)一直在1.5：1以上，高级技工的求人倍率甚至达到2：1以上，供需矛盾十分突出。

　　华翔精密熔炼工程师池跃峰在车间门口记录（2017年11月1日摄）。他是一位在熔炼行业30多年的老铸工。新华社发（杨晨光 摄）

　　我们的“玉兔”可以探月，“蛟龙”也能下海，可见我国的顶尖技能人才完全可以媲美任何国家。但我们的汽车制造、精密仪器加工、乃至手表、首饰等依旧和世界强国有较大差距。技术人才的队伍规模和素质、工匠精神的传承等，都是其中的关键因素。

　　中央党校国际战略研究院副院长周天勇表示，目前我国技术人才结构仍然很不合理，这对发挥“人才红利”优势、促进经济高质量发展依旧是一个制约因素。

　　“技术人员就像金字塔，高技能人才在塔尖。没有大量技术工人的基础，也很难在高精尖上的有所突破。”G20与新兴国家发展战略研究中心主任张其佐说。

编辑： 唐巧燕
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