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最全教师寒假攻略！能干的老师“会”休息！

2018-01-25 09:53 来源：中国教育报
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寒假就要来了，忙碌了一学期的老师们终于可以放慢脚步舒一口气啦！课堂教学告一段落，不知道各位老师将会怎样安排自己的寒假生活呢？

每到假期，老师其实都是在做一些平常因为工作忙而没有做的事情，同时，让平时操劳的身心得到休憩，为下一学期的工作而阅读、充电、做准备。

但也有老师说出了内心的困惑，寒假确实会考虑一些安排，可是时间短，计划多，又怕有变故，总担心到最后一件也完不成。

今天，中教君就给老师们解解忧，看看寒假怎样安排才更轻松有效、充实有意义。

原来，老师们都是这样过寒假！

上周末，中教君喊老师们留言说出自己的寒假安排，我们在后台收到了各式各样的假期计划。

有的老师想用更多的时间陪伴家人和孩子，弥补亲情的缺位；有的老师希望给自己规划一场放松身心的旅行；当然，也有一些新踏入工作岗位的老师，希望能用来之不易的时间恶补专业知识和技能。

中教君为大家做了梳理，整理了一份寒假攻略，快看看这些老师是怎么过寒假的！还没有做好假期安排的老师可以趁机做计划，已经做好准备的老师也可以对照下自己有没有遗漏。

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编辑： 唐巧燕
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