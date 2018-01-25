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寒假阅读别走马观花！家长学会这12个方法，教孩子深度阅读

2018-01-25 09:53 来源：中国教育报
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孩子从出生开始，有心的父母们就会给他们讲故事，营造一个有书香的家庭氛围。孩子大一点，通常是一两岁，能够拿起书本的时候，他们就会独立自主地玩书和看书。等孩子上了小学，特别是二三年级，学校也要求他们开始学习写作文，进行一些更加深入的阅读训练。

本文介绍的12个创意读书游戏，非常值得借鉴，帮助孩子对阅读有更深入的体验，让他们踏上真正的深度阅读之旅……

1

我就是主角

读完了一本书之后，问问孩子，喜欢不喜欢故事的主角？如果孩子说喜欢，那么，来吧，这次就把故事主角的名字变成孩子的名字。还可以把孩子的玩具、朋友等等的名字都加到故事里面。

于是，一部以孩子为主角的故事大戏就上演了。

父母在读的时候要注意啦，只要碰上故事主角，都要读成孩子的名字。孩子就很自然地走进了故事，成为主人公，去故事世界中体验一把。

另外，请记住，读完之后，一定要问问孩子，感觉如何？喜欢这样读吗？

2

邀请故事的主角来赴宴

这个想法很新奇吧。

读完了一本故事，比如《好饿好饿的毛毛虫》这本书之后，想想如果我们邀请毛毛虫到我们家来赴宴，该写一张怎样的邀请信呢？

亲爱的毛毛虫先生：

您吃饱了吗？我为您准备了很多很多好吃的东西，有……我特意邀请您到我家里来吃一顿饭。吃饭之前（后），我们还可以……如果您能参加……

怎么样，读完一本书，和孩子一起写一张邀请函，不能干巴巴的，要图文并茂才好。

3

给故事画一张故事发生的时间表

就像我们学历史，会画一条历史发展的时间线一样。一本故事书读完了，也可以和孩子一起来画一张故事发生、发展、结束的时间线。

比如，读了《三只小猪的故事》，就可以以时间线的形式画出：三只小猪开始是怎么回事，然后发生了什么事情，然后，然后，再然后……

把这条故事线弄清楚，对孩子很有帮助的。因为这个故事是以画为主，配合一些口语表达，孩子会很投入，很喜欢的。

提醒一下家长，孩子画的不好没关系， 只要将前后顺序搞清楚就达到这个活动的目的了。长期坚持下去，孩子的逻辑思维能力和归纳能力也会得到很好的开发。

编辑： 唐巧燕
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