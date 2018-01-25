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教育部长陈宝生提出2018年实施“奋进之笔”7大主攻方向

2018-01-25 09:43 来源：南方网
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党的十九大开启了我们党在新时代的崭新征程，教育部立即启动实施“写好教育奋进之笔行动”，努力把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为优先发展教育事业的生动实践。

随小编一起来看看，刚刚结束的2018年全国教育工作会议如何推进实施“奋进之笔”。

1月23日-24日，2018年全国教育工作会议在京召开。会议强调，要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，按照高质量发展根本要求，贯彻党的教育方针，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。

党的十八大以来的五年，在以习近平同志为核心的党中央正确领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平教育思想指引下，我国教育事业取得了全方位、开创性、历史性成就，发生了深层次、根本性、历史性变革，教育的中国特色更加鲜明，教育现代化步伐加速，人民群众教育获得感明显增强，中国教育世界影响力加快提升，教育改革纵深推进，总体发展水平已进入世界中上行列。

编辑： 唐巧燕
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