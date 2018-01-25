2018年国考笔试今放榜 面试名单将向社会统一公布

2018年度国家公务员考试笔试成绩公布，此次国考的笔试合格分数线此前也已划定。据介绍，中央公务员主管部门将根据各职位规定的面试比例，按照笔试成绩从高到低的顺序，确定各职位参加面试的人员名单，并面向社会统一公布。

今日，2018年度国家公务员考试笔试成绩公布，此次国考的笔试合格分数线此前也已划定。据介绍，中央公务员主管部门将根据各职位规定的面试比例，按照笔试成绩从高到低的顺序，确定各职位参加面试的人员名单，并面向社会统一公布。

计划招录2.85万人 113.4万人参加笔试

本次国考共有120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位参加，计划招录2.85万人，笔试在2017年12月10日进行。

根据国家公务员局的介绍，本次国考共有165.97万人通过用人单位的资格审查，113.4万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数比例约为40:1。

1月24日，国家公务局公布了国考笔试的合格分数线。报考省级以上(含副省级)职位的合格分数线为：总分不低于105分，且行政职业能力测验不低于60分。

报考市(地)、县(区)级职位的合格分数线为：总分不低于90分，且行政职业能力测验不低于50分。

此外，西部地区和艰苦边远地区市(地)、县(区)级职位，大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位，非通用语职位，特殊专业职位等，这些给予政策倾斜职位的合格分数线为：总分不低于85分，且行政职业能力测验不低于45分。

银监会、证监会和公安机关人民警察职位的公共科目分数线按照职位所属层级划定，且专业科目考试不低于45分。