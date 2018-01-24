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高校导师成学生“老板”引质疑 暴露潜规则

2018-01-24 10:51 来源：人民日报
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 　　导师何以成“老板”

　　表妹在一所“985”重点高校读博士。前几天，和表妹一起吃饭，她的口头禅是“我们老板如何如何”。一开始，我以为她提前到企业工作了，后来才知道，她说的“老板”是她的博士生导师。

　　我很诧异，为什么把导师称为“老板”？表妹不以为然地说，在大学里博士生们都称呼导师为“老板”。说完，她把她的博士生微信群给我看。果然，在这个群里，大家都“亲昵地”称导师为“老板”。

　　表妹接着说，导师之所以被学生们称“老板”，有两个主要原因。一是导师有钱。一项科研项目，经费动辄几十万元甚至上百万、数百万元，都由导师掌控，有的导师直接给学生“发工资”。二是导师的权力很大，可以决定学生的命运。论文答辩通过与否、给世界名校写介绍信、推荐到名企工作，这些环节，导师都起着重要的作用。所以，在他们这些博士生看来，导师就是“老板”，和“老板”搞好关系，是研究生中流行的一种潜规则。

　　表妹的一番话，让我愕然。“师者，所以传道授业解惑也”。这是唐代著名的文学家、思想家韩愈对教师这个职业的经典定义。如今导师被称作“老板”，着实和教师的本义相差甚远，值得反思。

编辑： 唐巧燕
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