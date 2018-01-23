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2018年粤普通高考音乐术科统考顺利结束

2018-01-23 10:00 来源：南方网
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　　2018年我省普通高考音乐术科统考于1月8日至19日在星海音乐学院举行，并已于1月19日顺利结束。据统计，共有近8700名考生参加考试，比去年增加了1千多人。为维护良好的考场秩序，保证考试的公平公正，现场共安排200多名考官和220多名工作人员参与工作。从整体上看，考风考纪良好，考场秩序井然。

　　2018年我省普通高考音乐术科统考进行了改革，将原来为纸笔考试的《乐理》和《视唱练耳》的笔试部分合并为《练耳与乐理》科目，考试形式改为计算机考试，《视唱练耳》的面试部分不变。为应对新变化，我省统考准备工作从抓住重点环节，采取有效措施，切实加强组织领导，抓好业务培训和纪律教育，严格考试管理，统一评分标准，完善应急预案，优化考试服务等方面作了缜密部署，落实责任和措施，考生普遍反映较好，改革取得了良好的成效。

　　考试期间，省教育考试院领导多次到考试现场详细检查和指导考试组织管理工作，并严格要求考点加强考场管理，严格考务流程，严肃考风考纪，全力维护考试的良好秩序和公平公正。

（广东省教育考试院）

编辑： 唐巧燕
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