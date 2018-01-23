南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>中考

广东初中将开展综合素质评价，结果将作为升学重要依据或参考

2018-01-23 09:54 来源：南方网 吴少敏
字号减小 字号增大

22日，广东省教育厅公示了《关于实施初中学生综合素质评价的指导意见（试行）》（简称《意见》）的征求意见稿，将从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面开展初中学生综合素质评价。综合素质评价结果将作为学生毕业升学重要依据或参考。

将作为学生毕业升学重要依据或参考

广东中考改革提出，引入综合素质评价，打破“一考定终身”。因此，《意见》提出，初中学生综合素质评价是对初中学生全面发展状况的观察、记录、分析，也是深入推进素质教育的一项重要制度。综合素质评价结果将作为指导学生成长的依据、学生毕业升学重要依据或参考、评价学校办学水平的重要依据。

其中，综合素质评价档案将作为指导学生成长的依据，学校、教师和家长充分利用写实记录材料，对学生成长过程进行科学分析，就是引导学生发现自我、建立自信，指导学生发扬优点、克服不足和明确努力方向的育人过程。各级教育部门要把学生综合素质评价结果作为评价学校办学水平的重要依据。

同时，广东各地级以上市要将初中学生综合素质评价结果作为高中阶段学校招生录取的重要依据或参考，鼓励支持有条件的市将其作为招生录取重要依据。高中学校在招生时要根据当地高中阶段学校考试招生政策和本校办学特色及人才培养要求，制定科学规范的综合素质评价体系和使用办法，提前向社会公布。在使用相关评价材料时，高中学校可使用初中学校综合素质评价结果，也可组织专业人员对档案材料进行研究分析，采取集体评议等方式做出客观评价。学生综合素质评价情况可作为高中学校自主招生的主要依据。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
中考

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
小学语文考试现神题：先别把“神考题”一…
省十三届人大一次会议25日开幕 将选举省长…
又有新动作！广东拟新设3所高校，4所大学…
期待！2020年广东城市轨道运营里程将达110…
省政协委员关注哪些热点？“粤港澳大湾区…
省级“两会”密集召开 16地区公布去年经济…
广东交警：春运将现5个出行小高峰 这些路…
政协第十二届广东省委员会第一次会议在广…
十二届省政协委员集中学习 王荣出席并讲话…
省政协十二届一次会议今开幕 提案委收到提…
推荐

要起飞！一大波利好消息砸晕佛山人

珠三角城市群“二孩”出生情况怎样？5个新生儿3个是“二孩”

过年能收多少压岁钱？广东人看到北方人收的红包泪崩了……

家长注意！这些暴力视频已流入中国，当心你的孩子在看！

一起找亮点 | 脑洞大开，照片混搭出的新世界

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235