广东初中将开展综合素质评价，结果将作为升学重要依据或参考

将从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面开展初中学生综合素质评价。综合素质评价结果将作为学生毕业升学重要依据或参考。

22日，广东省教育厅公示了《关于实施初中学生综合素质评价的指导意见（试行）》（简称《意见》）的征求意见稿，将从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面开展初中学生综合素质评价。综合素质评价结果将作为学生毕业升学重要依据或参考。

将作为学生毕业升学重要依据或参考

广东中考改革提出，引入综合素质评价，打破“一考定终身”。因此，《意见》提出，初中学生综合素质评价是对初中学生全面发展状况的观察、记录、分析，也是深入推进素质教育的一项重要制度。综合素质评价结果将作为指导学生成长的依据、学生毕业升学重要依据或参考、评价学校办学水平的重要依据。

其中，综合素质评价档案将作为指导学生成长的依据，学校、教师和家长充分利用写实记录材料，对学生成长过程进行科学分析，就是引导学生发现自我、建立自信，指导学生发扬优点、克服不足和明确努力方向的育人过程。各级教育部门要把学生综合素质评价结果作为评价学校办学水平的重要依据。

同时，广东各地级以上市要将初中学生综合素质评价结果作为高中阶段学校招生录取的重要依据或参考，鼓励支持有条件的市将其作为招生录取重要依据。高中学校在招生时要根据当地高中阶段学校考试招生政策和本校办学特色及人才培养要求，制定科学规范的综合素质评价体系和使用办法，提前向社会公布。在使用相关评价材料时，高中学校可使用初中学校综合素质评价结果，也可组织专业人员对档案材料进行研究分析，采取集体评议等方式做出客观评价。学生综合素质评价情况可作为高中学校自主招生的主要依据。