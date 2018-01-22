关于中国内地大学综合研究报告发布，你的大学排第几？

该榜单首次用中国大学第三方指数对全国856所高校进行了排名，并遴选出中国内地48所一流大学名单和85所高水平大学名单。该研究报告还发布了基于这856所高校竞争力评价的31个省（市）高等教育竞争力排名。

网上关于第三方的高校排名这么多，有没有更加全面的排名？22日，由南方医科大学“大学第三方综合研究”课题组、南方+客户端、《南方日报》共同合作的《中国内地大学第三方评价综合研究报告（2017）》正式发布。该榜单首次用中国大学第三方指数对全国856所高校进行了排名，并遴选出中国内地48所一流大学名单和85所高水平大学名单。该研究报告还发布了基于这856所高校竞争力评价的31个省（市）高等教育竞争力排名。

据悉，该榜单将国内外由第三方发布的研究和报告，进行信息整合、分析、计算，通过构建新的评价模型“中国大学第三方指数(third-party university ranking indexes，简称TUI)”，整合不同评价类别、不同评价标准的第三方信息数据，并将具有较好公信力的数据进行标准化处理后，通过新的赋值和权重分配，来计算出一个总体的第三方评价指数，对大学的办学整体水平与质量进行综合评价和分类。

今天，这份报告在南方+客户端“南方教育指数”的南方号重磅发布！首批发布的《2017年中国内地大学第三方综合指数竞争力排名》，首次采集4个面向国内大学的第三方综合评价数据、8个面向国际大学的第三方综合评价数据和9个第三方专项评价数据，分别计算人才培养得分、科学研究得分、社会服务和影响得分、学科专业得分、师资质量得分，通过新的指标权重综合对全国856所高校进行了排名。清华大学、北京大学、浙江大学排名前三甲，广东的中山大学入选前十，华南理工大学、暨南大学、华南师范大学、南方医科大学、华南农业大学入选前一百。

《中国内地一流大学与高水平大学的第三方综合指数排名》《2017年中国内地31省（区、市）高等教育竞争力排名》也于同日在“南方教育指数”的南方号推出，广东在《2017年省域高等教育第三方综合竞争力排名》入选前五！

想了解自己的大学排第几？赶紧戳链接吧～

《2017年中国内地大学第三方综合指数竞争力排名》

《2017年中国内地一流大学与高水平大学第三方综合指数排名》

《2017年中国内地31省（区、市）高等教育竞争力排名》

（来源：南方+客户端“南方教育指数”的南方号）