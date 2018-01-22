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9岁男孩患癌 在隔离罩里完成期末考试得95分

2018-01-22 08:02 来源：钱江晚报
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　　“哥哥，你知道怎样以最快的方式把冰融化吗？”昨天下午，徐云涛斜躺在病床上，露出狡黠的笑。隔壁病床上，一个跟他差不多年纪的男孩正坐着看书：“把冰字两点去掉咯。”“哎呀，都没有难倒你。等一下我再想一个难的。”男孩挪了挪身子歪着脑袋继续想。

　　这个来自衢州市常山县的9岁男孩笑容灿烂，他并不知道淋巴瘤对他意味着什么。在他的概念里，“不疼了，我的病就好了。”所以，在他不疼的日子里，就是他好的时候。好的时候可以干嘛呢，看书学习，甚至参加考试。1月20日，他在省儿保预防感染的隔离罩里完成了一个人的期末考试。

　　本想忍忍就好了

　　谁料竟是直肠癌

　　小云涛的病，来势凶猛。等妈妈带他去医院的时候，云涛的肚子已经疼了一两周了。因为有时疼，有时不疼，他觉得忍忍就好了，就没让妈妈带着去医院。

　　那天，妈妈王春云接到老师电话，说云涛在学校肚子疼得快晕过去了。她才匆匆忙忙带着孩子去看病。云涛心想着作业没做完，还想再忍一天。妈妈强行把他拉到了医院，结果他被诊断为肠套叠。

　　这本该是一个类似割阑尾的小手术，结果足足做了6个小时。医生发现，小小年纪的云涛患上的竟是直肠癌，而且已经是晚期了。

　　老家的手术效果并不好，云涛的身体也是每况愈下。于是一家人辗转到了杭州，云涛住进了浙江大学医学院附属儿童医院的重症监护室。

　　整整一个多月，王春云以泪洗面，终于等来了云涛的病情好转。“癌细胞转移得很快，但暂时控制住了。坚持治疗的话，还是很有希望的。”医生的话，就像一针强心剂，让王春云和丈夫又满怀信心。

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编辑： 唐巧燕
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