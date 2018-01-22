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“90后”铁道技能冠军：三年炼成“行走的规章”

2018-01-22 09:23 来源：中国新闻网
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“90后”铁道技能冠军：三年炼成“行走的规章”

工作中的叶志贤 乔司站提供

　　在上海铁路局乔司站，有个“90后”小伙儿最近很火。在三个月前的2017中国技能大赛——第五届全国铁道行业职业技能大赛上，他一举获得车站值班员工种的个人全能第一名，实现了上海铁路局在该项目上的成绩突破。

　　这位“90后”名叫叶志贤，2014年大学毕业后就来到了乔司站。二十出头的他，进铁路工作才满三年就能取得其所在行业领域的最高荣誉，着实令人好奇。

　　直到问不出问题了才“收手不干”

　　“别看他文质彬彬还有几分书生气质，说起规章来立马滔滔不绝，实战中更是雷厉风行应对四方来车。”这是同事们对于“小叶”的评价。

　　“我就是乔司站一名普通的车站值班员。”年轻的叶志贤略带腼腆，他告诉记者，就业时是因热爱而毫不犹豫地选择了铁路。但毕业后初到基层，叶志贤一下觉得大学里学的那些知识不够用了。

　　“铁路一线的现场作业，和之前书本上学到的很不同，而一本本厚厚的规章，叠在一起就连书包里都塞不下。”叶志贤表示，规章中有关非正常接发列车的条款很多，记忆起来十分困难。

　　为了更好熟记和理解规章，叶志贤费了好一番功夫。“把能想到细节都过滤一遍，就当是自己在做，再去和别人讨论理解得对不对。不停地追问自己，为什么要这么做，依据在哪里，自己遇到类似的情况又该怎么做，直到问到自己都想不出问题来了，这才‘收手不干’。”叶志贤表示，如此一来，想不记住规章都难。

　　“可能别人在逛西湖的时候我还在看规章吧。”叶志贤半开玩笑地说道。

编辑： 唐巧燕
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