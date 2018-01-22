留守女孩求助派出所 民警当起“临时老师”

民警帮助学生辅导作业会不会有些“不务正业”呢？磁峰派出所所长尹超表示，群众有困难求助警察，这些是举手之劳，并且民警帮助辅导淇淇均是在不耽误工作前提下进行。

/ 民警心声 /

民警杨波曾因辅导淇淇而爽约了女儿，没能带她去上舞蹈课。但他认为和眼前这个远离父母的小女孩比起来，女儿还是幸福的，至少她妈妈天天都陪着她。听完他的解释后，女儿在他脸上亲了一口，说：“好吧，这次就原谅你了。”

/ 不务正业？ /

民警帮助学生辅导作业会不会有些“不务正业”呢？磁峰派出所所长尹超表示，群众有困难求助警察，这些是举手之劳，并且民警帮助辅导淇淇均是在不耽误工作前提下进行。

“杨叔叔好，李阿姨好。”昨日下午5点，淇淇放学后跟着奶奶来到了彭州市磁峰派出所，向所里的民警们热情打着招呼，接着，她放下书包拿出书本，在接待台旁边做起了家庭作业，派出所教导员杨波则在一旁细心辅导。

这温暖的一幕并非第一次出现，20天前，这个小女孩和奶奶一起来到派出所，向民警求助，“叔叔，帮我辅导一下作业。”当时已经下班，正准备去接女儿上舞蹈课的杨波听到后，决定帮助小女孩辅导功课，最终放了女儿鸽子。

原来，正在读一年级的淇淇是一名留守儿童，父母常年在外打工，由奶奶郭述英一手带大，可奶奶没读过书，家中无人可以辅导孩子，只能四处寻求帮助，“当天实在找不到人可以帮忙辅导孩子，想到派出所就在旁边，就找到了民警……”