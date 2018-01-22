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中国内地大学综合研究报告发布 广东6所大学入选前100

2018-01-22 09:14 来源：南方网
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　　22日，由南方医科大学、南方+客户端、《南方日报》共同合作的《中国内地大学第三方评价综合研究报告（2017）》正式发布。该榜单首次用中国大学第三方指数对全国856所高校进行了排名。

　　该报告在南方+客户端的南方号“南方教育指数”重磅发布。首批发布的《2017年中国内地大学第三方综合指数竞争力排名》，通过构建新的评价模型中国“大学第三方指数（Third-party University ranking Indexes，简称TUI）”，分别计算人才培养得分、科学研究得分、社会服务和影响得分、学科专业得分、师资质量得分，通过新的指标权重综合对全国856所高校进行了排名。

　　在综合指数竞争力榜单中，清华大学、北京大学、浙江大学排名前三，广东共6所大学入选前100。其中，广东的中山大学排名第九，华南理工大学排名27，暨南大学排名59，华南师范大学排名71，南方医科大学排名86，华南农业大学排名95。

　　在同日发布的《2017年中国内地一流大学与高水平大学的第三方综合指数排名》中，中山大学、华南理工大学入选“中国内地一流大学”，暨南大学、华南师范大学、南方医科大学、华南农业大学和深圳大学入选“中国内地高水平大学”。

　　《2017年中国内地31省（区、市）高等教育竞争力排名》也于同日在南方号“南方教育指数”推出。在《2017年省域高等教育第三方综合竞争力排名》中，广东排名第五。

编辑： 唐巧燕
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