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15岁国际象棋小将朱锦尔：世少赛夺冠一鸣惊人

2018-01-22 09:17 来源：人民日报
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　　朱锦尔在比赛中。资料图片

　　人物小传

　　朱锦尔，2002年11月生于浙江嘉兴。4岁开始学习国际象棋，先后拿到省内、国内比赛12个冠军，在全国国象界崭露头角。7岁特招进入浙江省队，12岁被选拔到国家二队。5次获得“李成智杯”全国青少年锦标赛个人冠军，2015年获得全国智力运动会少年女子团体冠军，2016年首获世界青少年锦标赛女子14岁组冠军，2017年在中国国象队二队选拔赛获得女子组第一名。

　　端坐在棋盘前，15岁的朱锦尔一手托腮，面无表情。她时不时抬起头来，用眼睛盯着对手，似乎带着一种与生俱来的“侵略性”。这样的画面，从她第一次踏上国象赛场到如今，几乎成了“标识”。

　　中国国象队总教练叶江川称赞她是“可造之材”，新科棋后谭中怡评价她“很有对抗性和冲击力”。但在朱锦尔眼中，11年的国象之路更像一次远航，“国际象棋是我的梦想，而我把自己想象成船长，梦想就是我的船员。哪怕遇到大风大浪，船长也不会放弃自己的船员，只有在船员的帮助下，才能抵达彼岸。”

编辑： 唐巧燕
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