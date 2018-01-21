72篇都要会背！新课标普通高中古诗文背诵推荐篇目都在这里了

近日，教育部印发《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）》，并于2018年秋季开始执行。新课标加强了中华优秀传统文化教育，内容贯穿必修、选择性必修和选修各个部分。

近日，教育部印发《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）》，并于2018年秋季开始执行。新课标加强了中华优秀传统文化教育，内容贯穿必修、选择性必修和选修各个部分。

一是内容更全。在“课内外读物建议”部分，除保留原有《论语》《孟子》《庄子》外，增加了《老子》《史记》等文化经典著作，要求学生广泛阅读各类古诗文，覆盖先秦到清末各个时期。

二是分量更多。明确规定“课内阅读篇目中，中国古代优秀作品应占1/2”。

三是要求更高。在全面加强的同时，还设置中华优秀传统文化学习专题，进行中华传统文化经典作品深入学习研讨。将原标准“诵读篇目的建议”改为“古诗文背诵推荐篇目”，推荐篇目数量也从14篇（首）增加到72篇（首），提高了学习要求。

此外，美术、音乐、体育与健康、数学等课标都增加了有关传统文化教育内容。如美术课标增设“中国书画”，内容涉及中国传统绘画、书法、篆刻等经典作品欣赏及传统画论，促进学生坚守中国文化立场，增强文化自信。

其中，《普通高中语文课程标准》中将原标准“诵读篇目的建议”改为“古诗文背诵推荐篇目”，推荐篇目数量从14篇增加到72篇。一起来看全名单↓↓↓

综合 教育部网站