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大学生寒假须注意哪些安全事项？

2018-01-20 08:36 来源：中国新闻网
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　　岁末年初，寒假将至。在大家享受假期同时，安全问题也不容忽视。留校学习、实习实践、假期旅行，都有哪些需要注意的安全事项？日前，教育部新闻办公室官方微博发布“大学生寒假安全指南”，提醒假期期间谨防传销等非法组织诱骗，选择正规招聘/兼职网站，注意个人信息保护等。

　　留校安全篇

　　假期留校，同学们应该提前了解学校寒假期间后勤服务工作安排，并加强防火、防盗、防骗及饮食卫生等安全知识的学习，强化安全防范意识。

　　严防偷抢骗

　　外出锁好宿舍门窗，保管好自己的贵重物品，尤其不要将证件轻易借与他人使用。不要在宿舍或身上存放大量现金或随意乱放贵重物品。

　　防患于未“燃”

　　注意用电安全，离开宿舍及时断电，电脑电器勿上床，不在宿舍乱拉乱接电线，不使用大功率电器，不在宿舍生火做饭，严防发生冬季火灾。因电起火，火速拨打119报警电话。

　　遵守宿舍管理规定

　　不留宿异性和外来人员，不把床位出租给他人，不存储易燃易爆物品。

　　重视日常生活安全

　　保持宿舍环境整洁卫生，勤晒衣服和被褥；室内要经常通风换气，促进空气流通，预防疾病。注意保暖防寒，勤于锻炼，保证营养，切忌暴饮暴食，注重饮食卫生。

　　健康文明上网

　　合理利用网络，合理安排时间，不沉溺网络；谨防网络诈骗、遵守网络道德；保护好财产安全，不沉迷网络和电子游戏，对不熟悉的网络游戏、直播、QQ群、微信群、贴吧不接触不参与。

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编辑： 唐巧燕
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