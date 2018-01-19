海外“野鸡大学”乱象丛生 留学生需“长点心”

据法国欧洲时报网报道，近日BBC广播电台第4台一档节目的调查发现，数以千计的英国人在一家“文凭工厂”购买了假学历。英国教育部表示，正在采取“果断的行动打击学位欺诈”，并称这是在“欺骗真正的学习者”。

据法国欧洲时报网报道，近日BBC广播电台第4台一档节目的调查发现，数以千计的英国人在一家“文凭工厂”购买了假学历。英国教育部表示，正在采取“果断的行动打击学位欺诈”，并称这是在“欺骗真正的学习者”。同时，有面向中国学生的教育中介提醒中国留学生注意“野鸡大学”，不小心中招的留学生最终可能花了钱，却连个真正的学位证书都拿不到。

花钱购买假文凭

据报道，这家被查获的公司经营着数百个假冒“线上大学”，这些大学由一个呼叫中心代理运营。这些大学的名字诸如“布鲁克林帕克大学”、“尼克松大学”，其网站上展示着满脸笑容的学生图片和赞美该机构的假新闻。

在2013年和2014年，该公司出售给英国人超过3000个假学位，包括硕士学位和博士学位。买家名单上有国民保健服务系统的临床工作人员，包括眼科医生、护士、心理医生和顾问。

伦敦一所教学医院的顾问于2007年购买了假学校“贝尔福德大学”的医学内科学位。这位医生曾受英国医学委员会的处罚，但他告诉BBC，并没有使用买来的证书，因为它们“没有被认证”。

一位购买了“医院管理”学位的麻醉师说，他没有在英国使用过该资质。一位儿科急诊顾问买了“保健技术硕士”学位，当BBC告诉他这是假学位时，他表示“非常吃惊”。