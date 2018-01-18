学在越秀，芬兰教育学术研讨在穗举行

2018年1月17日下午, 越秀区第六届教育学术节系列活动之芬兰教育学术专场在越秀区少年宫顺利举行。越秀区第六届教育学术节已于2017年12月11日开幕。

南方网讯（记者\柯丹洁）为进一步加强越秀区对外交流与合作，学习借鉴国际先进学校的办学经验，2018年1月17日下午, 越秀区第六届教育学术节系列活动之芬兰教育学术专场在越秀区少年宫顺利举行。

本次活动由广州市越秀区教育局和广东高等教育出版社共同主办，芬兰知名教育专家萨斯塔玛拉市委员会第一副主席、欧洲地区委员会副主席、许尔凡中学校长亚里·安德森，芬中教育协会执行副主席、教育质量与评估专家李栋莅临并发表演讲。

此次交流活动围绕芬兰基础教育改革、芬兰教育体系、芬兰学校特色、未来教育理念以及教育创新、课程设计等主题，结合2000年至2017年的PISA测试结果，阐释改革的重要性及关键因素，交流分享芬兰教育领先世界的奥秘，共同探索新一代创新人才的培养模式，为学生的个性发展提供有效的教育支持。

亚里·安德森在发表演讲时介绍，学习包括四个重要方面：第一是学会学习，关注到适合自己的学习方式；第二是要拥有自我意识及自信，帮助设立目标和获得反馈；第三是学习者须扮演主动角色，学会自己设立目标、解决问题、分析和思考问题；第四是学会互动，与其他人在不同环境中的共同学习。亚里·安德森还透露，在未来教育以及下一次的PISA测试中要着重培养学习者扮演主动角色的能力。

越秀区教育学术节逐渐成为彰显越秀教育特色、展示教育综改成果、打造教育领军人才、提升区域教育品质的重要窗口和生动载体。越秀区第六届教育学术节已于2017年12月11日开幕，将持续到2018年4月，目前已陆续推出一系列围绕促进“国际视野下的学生个性化发展”这一主题的教育成果展示和交流活动。

1月18日上午，芬兰教育专家还参观访问了广州越秀区东风东路小学。中芬教师将分别进行课例现场展示，就校本特色课程构建、创新学习环境设计、教学活动设计、教学方法等方面进行分享交流，深入探讨以跨学科学习为内容的研学课程体系开发与建设。