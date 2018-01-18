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广州SCI收录论文占全球的1.0%

2018-01-18 09:19 来源：南方日报
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　　进入21世纪，随着全球化深入推进和产业链的细化分解，创新资源突破地域的界限，在全球范围内加速流动。世界进入以创新要素全球流动为特征的开放创新时代，国际科技创新枢纽孕育而生。

　　国际科技创新枢纽内涵

　　国际科技创新枢纽是拥有多种创新功能，在全球创新网络中仅次于全球科技创新中心，占据控制和支配地位的城市或地区。它是以集聚全球科技创新资源为基础，以拥有强劲的科技创新能力为核心，以新产品、高附加值服务、新技术的全球扩散为表现的城市或地区。一般而言，国际科技创新枢纽是新技术、新产业、新产品、新模式的策源地，在全球价值链中占据高端环节，往往能吸引全球创新要素加速集聚，从而不断提高其国际科技创新枢纽的地位。

　　创新是核心。国际科技创新枢纽通过产品创新、工艺创新、市场创新、商业模式和组织创新等，产生新技术、新产业、新产品、新模式，占据全球价值链的高端环节。强劲的科技创新能力是全球城市在国际科技竞争中把握主动权，在国际上形成影响力与控制力的前提条件，是国际科技创新枢纽的核心。

　　扩散是表现。国际科技创新枢纽依托技术、品牌、产品、企业家、学校及科研机构等载体，将其掌握的先进技术、高附加值产品与服务等向其他地区扩散，从而确立在全球创新网络中的主导作用。因此，国际科技创新枢纽在全球创新网络中的影响力和控制力，最终由其创新辐射广度与强度决定。

编辑： 唐巧燕
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