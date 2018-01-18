四川现图书馆“馆霸”：一年进馆1185次

成都理工大学大三学生吕派因2017年进图书馆看书学习1185次被同学称为“馆霸”。吕派17日接受中新网记者采访时表示，他在图书馆最爱看《材料科学与工程基础》、《固体物理学》等专业书籍，这一年“疯狂”进图书馆的经历让他十分受益。

成都理工大学大三学生吕派因2017年进图书馆看书学习1185次被同学称为“馆霸”。吕派17日接受中新网记者采访时表示，他在图书馆最爱看《材料科学与工程基础》、《固体物理学》等专业书籍，这一年“疯狂”进图书馆的经历让他十分受益。

成都理工大学日前公布了该校2017年图书馆大数据。数据显示，2017年成都理工大学的同学们共进图书馆258.5万次，借还图书52.9万册次，使用过数字资源52.9万册次，本科生人均借阅纸本图书7册，人均到馆73次。

其中，材料与化学化工学院学生吕派2017年进图书馆看书学习1185次，成为了成都理工大学2017年进图书馆次数最多的学生。

“我们学校学生去图书馆看书的氛围太浓了，一个可以容纳七千人的图书馆，下午三、四点去，根本没位置。”吕派回忆，他大二时曾经做过考研模拟试卷，在图书馆学习一年后，他再做考研模拟试卷，分数提高了不少。

记者在成都理工大学2017年图书馆大数据上看到，不少经常进出图书馆的同学在过去一年中借阅了上百本书籍。“其实我自己借阅的图书不会每一本都从头到尾看完，我会挑选自己想看的知识点看。”吕派说，他也会读自己曾读过的书，找寻新的收获。

成都理工大学图书馆一天开放15个小时，吕派在图书馆的最长记录是13个小时。“长时间看专业书籍累的话，我会看一些历史书籍来缓解疲劳。”吕派说，专业课外他最爱看《二十四史》、《山海经校注》等书籍。

据了解，2017年最受成都理工大学学生欢迎的图书是《平凡的世界》和《高等数学解题题典》，前者一年外借了717次，后者一年外借了912次。